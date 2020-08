Bon Plan : la saga “Resident Evil” sort dans un coffret 4K UHD

Sony Pictures Home Entertainment vient d’annoncer la sortie d’une collection de 6 films en édition limitée de la franchise Resident Evil sur Blu-ray 4k Ultra HD. L’édition de 12 disques sera disponible le 3 novembre 2020 et pourra être pré-commandée sur Amazon.

L’édition limitée comprend Resident Evil, Resident Evil : Afterlife, Resident Evil : Apocalypse, Resident Evil : Extinction, Resident Evil : Retribution, et Resident Evil : The Final Chapter sur Blu-ray Ultra HD et Blu-ray Disc. Chaque film est présenté en 4k (2160p) avec un son HDR10 et Dolby Atmos. Les supports sont également fournis au format original DTS-HD Master Audio 5.1 avec RESIDENT EVIL : THE FINAL CHAPTER offrant DTS-HD Master Audio 7.1.

Limited Edition Resident Evil Blu-ray Box Set Finally Brings All 6 Movies Together in 4K https://t.co/nvb5OswRw9 pic.twitter.com/Xn2zw1gtDc — Nerd Approved (@NerdApproved) August 6, 2020

Objets pour collectionneur

La COLLECTION RESIDENT EVIL 4K ULTRA HD comprendra Resident Evil, Resident Evil: Apocalypse (à la fois la version cinéma originale et une version longue), Resident Evil: Extinction, Resident Evil: Afterlife, Resident Evil: Retribution et Resident Evil: The Final Chapter comme ainsi que des heures de contenu bonus sur les six films, y compris des archives rares qui n’apparaissent pas dans les coffrets parus à ce jour.

Basé sur la populaire série de jeux vidéo de Capcom, la franchise Resident Evil met en vedette Milla Jovovich (Le cinquième élément) dans le rôle d’Alice, une experte en sécurité surhumaine opposée à la sinistre Umbrella Corporation alors que la population mondiale est transformée en créatures mangeuses de chair par l’un de ses armes biologiques les plus dangereuses.

L’une des franchises de films de jeux vidéo en direct les plus réussies de tous les temps obtient une mise à niveau lorsque la COLLECTION RESIDENT EVIL 4K ULTRA HD arrive le 3 novembre de Sony Pictures Home Entertainment. Ce coffret cadeau en édition limitée marque la première fois que les fans pourront découvrir les six films sur disque 4K Ultra HD avec High Dynamic Range et audio Dolby Atmos. Les films seront également disponibles numériquement en 4K avec HDR. 

