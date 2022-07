Bon Jovi a pesé sur la relation entre Millie Bobby Brown et son fils, Jake

célébrités

Millie Bobby Brown est l’une des grandes stars de choses étranges, qui en dehors de la série a une relation amoureuse avec Jake Bongiovi. Que pense Bon Jovi de cet amour ?

© GettyL’avis de Bon Jovi sur Millie Bobby Brown

Malgré son jeune âge, Millie Bobby BrownIl est dans le meilleur moment de sa carrière. La jeune femme est devenue célèbre dans le monde entier pour son rôle de augmenter dans choses étrangesmais au-delà la série Netflix Il ne cesse de réussir à Hollywood. Eh bien, elle est l’une des actrices les plus reconnues et applaudies de l’industrie. De même, elle est considérée comme l’une des plus polyvalentes puisque, à plus d’une occasion, elle est venue montrer qu’elle est prête pour tout personnage qui lui est proposé.

Cependant, il convient de noter que le travail le plus reconnu de Millie Bobby Brown c’est celui de augmenter dans choses étranges. En fait, avec la première de la quatrième saison de fiction, il est redevenu clair que ce personnage est l’un des plus emblématiques de l’histoire. De plus, sans aucun doute, l’interprète a réussi à montrer qu’au-delà d’être juste une jeune adulte, elle a tout pour devenir une légende hollywoodienne.

Malgré tout, la réalité est qu’en plus d’avoir une carrière remplie de succès Millie Bobby Brown Il est aussi à son meilleur moment sentimental. C’est parce qu’il y a un an l’artiste est en couple avec Jake Bongiovi, le fils du célèbre chanteur Bon Jovi. Lui, 20 ans, et elle, 18 ans, ont noué des liens grâce à des amis communs et noué un grand amour qui touche aux réseaux sociaux.

Qui plus est, désormais, celui qui s’est montré touché et heureux de cette relation est le même bon Jovi. Lors d’une récente interview le chanteur a avoué qu’il adorait la relation de son fils avec la star de Netflix. Au milieu de son rapport avec le portail La vie Il a assuré que lui et sa femme, Dorothea, et leurs autres enfants adoraient Millie. À son tour, l’artiste a déclaré qu’ils sont « vraiment heureux» pour voir Jake avec l’actrice.

D’un autre côté, Bongiovi a déclaré qu’en plus de voir à quel point son fils et Bobby Brown vont bien, lui et sa femme se voient reflétés dans cette relation. Eh bien, quand ils ont commencé leur amour, ils avaient presque le même âge que Jake et Millie, alors ils pensent que cette cour peut fonctionner plus que prévu. De leur côté, l’actrice et l’influenceur ne cessent de montrer que leur relation va de mieux en mieux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂