Bon film? Un churros ? La déesse de l’asphalte, un film qui génère des réactions opposées

Pendant sa période de projection dans les salles de cinéma, on a peu parlé d’elle. En fait, presque rien. Les réseaux sociaux étaient calmes avec des critiques positives ou négatives du film. Cela avait beaucoup à voir avec les restrictions sanitaires établies pour que le public décide de ne pas sortir de la maison et de le voir sur grand écran. Mais maintenant qu’il est arrivé sur Netflix, Troy brûle, pour le meilleur et pour le pire. Avis sur La déesse de l’asphalte ils sont tombés dans les extrêmes : soit ils l’aiment, soit ils le détestent.

Au 11 août, date à laquelle la plateforme de streaming a sorti le film, les réactions ne se sont pas fait attendre. La vérité est qu’elle n’a pas été indifférente, dans la mesure où un phénomène similaire à celui vécu avec je ne suis plus là par Fernando Frías lorsque nous aurons l’information. Des personnes qui l’apprécient pour les thèmes que l’histoire dépeint à des personnes qui la considèrent comme un long chapitre de La rose de Guadeloupe, les commentaires sont opposés mais ils ne s’arrêtent pas.







Quelle est la cause de cette polarisation des goûts et des perceptions ? Qu’est-ce que la déesse de l’asphalte a pour générer des évaluations si différentes? Un premier point à traiter est le rapprochement et la revendication avec le cinéma populaire mexicain qui s’est fait dans les années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix. « Avec le scénario de La déesse de l’asphalte J’ai vu une possibilité ouverte et claire de faire une sorte de reconnaissance à ce cinéma. Je pense qu’il y a des cinéastes et des artisans de cette époque avec de nombreuses valeurs à différents niveaux pour raconter les histoires. J’étais intéressé à citer les aspects formels de ces réalisateurs qui m’intéressaient, tels que les plans hollandais, caméra en main « , commente le réalisateur Julián Hernández.

Partant de là, trois aspects émergent pour accepter ou rejeter le film : le préjugé envers ce type de cinéma, le goût pour ce type de cinéma et l’ignorance de ce type de cinéma. En ce sens, le réalisateur souligne que La déesse de l’asphalte assume le risque de ne pas tomber dans l’exploitation ou la violence facile qui a identifié les références que vous utilisez dans ce travail, telles que Chien errant, rats des villes Oui Violation; L’attente d’un secteur était peut-être d’attendre plus d’agressivité dans les actions des personnages féminins, d’autant plus que c’est un gang (Las Castradoras de Santa Fe) qui a fait l’actualité des tabloïds pour les violeurs castrants.

« Je dois avouer que c’est un film très local, trop urbain. Ce n’est pas comme mes autres films qui faisaient appel à quelque chose de beaucoup plus universel », Hernández fait référence à la distance spatiale que les personnes vivant en dehors de Mexico peuvent ressentir, et même de la capitale qui n’ont aucune affinité avec le côté marginal de Santa Fe, une zone qui a été méprisée depuis avant que les bâtiments luxueux qui ornent la périphérie n’existent.

la déesse de l’asphalte se sent comme un long capitule de la rose de guadeloupe – bébé shiva (@gatitosduermen)

13 août 2021





Et dans cette zone de marginalisation urbaine, la langue joue un rôle prépondérant. Aux fins de l’acceptation ou du refus qui existe envers votre adresse concernant les dialogues, Julián partage qu’il a défendu le script à cent pour cent, mais il admet qu’il a eu tort de négliger la prononciation.

« J’ai respecté le scénario de Susana Quiroz et Inés Morales, qui faisaient partie du groupe original de ‘Las Castradoras’ et qui parlent toujours de la même manière aujourd’hui. Peut-être qu’il y a des erreurs dans l’intonation, et je peux l’admettre. Certaines actrices ne le dominaient pas autant que Mabel Cadena et La Carcacha (Nelly González) le dominent, il était donc plus difficile pour elles d’avoir cette emphase comme c’est le cas en réalité », raconte à Spoiler les observations sur les réseaux sociaux selon lesquelles les dialogues sont entendus forcés et ne correspondent pas à l’argot du quartier utilisé il y a 40 ans.

Alors que les détracteurs argumentent sur l’élitisme, le racisme et le machisme dans leur manière de montrer les cinq protagonistes du groupe et leurs ambiances, Les partisans du film soutiennent que l’œuvre est secouée en montrant les environnements violents dans lesquels les filles grandissent, la misère qui regorge dans le lieu où elles vivent et les violences policières à leur encontre. Parallèlement à ce débat, la polémique pointe aussi du doigt la castration qui s’affiche à l’écran.

« Il y a un problème très particulier qui a causé beaucoup de conflits, la castration. Cela me semblait un excès, inutile, car je préférais la violence hors cadre et qu’elle soit comprise selon le contexte, mais les scénaristes étaient agacés que je n’aie pas filmé cette scène. Ils se sont mis en colère parce qu’ils ont dit que sans scène, le film n’était pas le même film qu’ils avaient écrit et qu’ils voulaient raconter. Pour eux, cet acte était fondamental. Je l’ai compris et filmé », exact.

La déesse de l’asphalte me brise

corps avec une réalité dure et douloureuse. La misogynie, la violence et les abus sexuels nous laissent sans alternatives et sans elles la justice nous est arrachée, nous entraînant entre ses mâchoires… – Julia Céleste (@ Julia_Celste777)

13 août 2021





La musique n’est pas non plus épargnée par la controverse. Les critères indiquent qu’il s’agit d’une bande-son fade, sans âme, fraise et idiote pour inclure Estela Núñez avec Dis moi. En revanche, les mélomanes distinguent comme un succès l’inclusion de José José et Baby Bátiz, qui apparaît dans le film et était un chanteur très idolâtré par les gangs de ces années-là. « J’ai toujours aimé la voix de Baby Bátiz, elle chante impressionnante. Il m’a semblé que c’était l’occasion de le reconnaître. Et tout le monde sur le plateau était content de la voir, de l’entendre », qualifie le réalisateur.

Alors, aimé ou détesté, La déesse de l’asphalte éveille des débats sur divers sujets que les téléspectateurs eux-mêmes mettent sur la table, En plus d’offrir une ampleur filmique à Mexico, une ville connue pour concentrer la plupart de ses histoires et productions dans des quartiers tels que Condesa et Roma, c’est-à-dire des lieux qui ne « laidissent » pas la ville ou ses habitants.