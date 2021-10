Bombshell : Marvel et Sony feraient plus de films Spider-Man avec Tobey Maguire et Andrew Garfield

Il reste un peu plus de deux mois avant Spider-Man : Pas de chemin à la maison ouvre dans les salles. Le troisième film de Tom Holland En tant que protagoniste, il s’impliquera pleinement dans le multivers et, dans ce contexte, il y a eu des spéculations depuis des mois avec la possibilité que Tobey Maguire et Andrew Garfield revenir pour interpréter vos versions de Pierre Parker sur cette bande. Jusqu’à présent, toutes les personnes impliquées ont nié la véracité de ces rumeurs.

Maintenant, de la main du journaliste Daniel Richtman, qui a généralement raison avec ses informations du Univers cinématographique Marvel (MCU) a dévoilé une nouvelle inattendue. Tout indique que merveille et Sony serait prêt à faire de nouveaux films de Homme araignée avec la participation de Maguire et de Garfield. Comme révélé, les bandes seraient déjà en phase de développement.

Richtman Dit que Maguire je retournerais faire Spiderman 4 et Garfield pour faire L’incroyable Spider-Man 3. Les deux productions ont été évoquées comme des possibilités alors que les acteurs étaient liés à merveille, mais ils n’ont jamais abouti. Tobey dit au revoir à la poursuite en 2007 et Garfield en 2014.

Quelle est la probabilité que Tobey Maguire revienne

En cas de Tobey Maguire semble le plus sensé en termes de possibilités réelles. L’acteur a déjà 46 ans (trois de moins que ceux qui, par exemple, étaient Hugh Jackman quand est-ce que Logan) et la forme physique pourrait être une complication. En revanche, l’acteur semble quelque peu éloigné de l’industrie cinématographique. On sait qu’il fera partie de Babylone, le nouveau film de Damien Chazelle, mais il n’a pas joué devant la caméra depuis 2014. En 2017, il était en charge de la narration Le bébé patron et c’est tout ce qu’il a fait.

Quelle chance a Andrew Garfield de revenir

Bien que dans le cas de Andrew Garfield ses 38 ans ne seraient pas un problème, la façon dont il a tout terminé avec la production de L’incroyable homme-araignée ce serait un obstacle difficile à surmonter. En 2014, Sony a été piraté et un e-mail a été divulgué détaillant que l’acteur avait été licencié pour ne pas avoir assisté à un événement de présentation de L’incroyable Spider-Man 3. Cela a été démenti par Garfield sur une note avec Le gardien de 2016, où il a également noté : « Ce que je dirai avec fierté, c’est que je n’ai jamais compromis mon intégrité, ça a toujours été moi. Et cela a peut-être été difficile pour certaines personnes. ».

