Bomberman et Fall Guys se croisent avec de nouveaux costumes dans les deux jeux

SOULET Accessoires en plastique pour aires de jeux "pirates" - Soulet

Notre box d'accessoires Découverte vous est livré dans un colis léger de 1,5 kg. Deux accessoires vous sont fournis : une longue-vue en plastique de couleur verte et orange ainsi qu'un tableau noir avec une horloge. L'horloge a été conçue pour aider les enfants à apprendre l'heure. Les deux aiguilles en plastique peuvent être manipulées et déplacées afin d'indiquer l'heure de son choix. Votre enfant pourra également s'amuser sur son aire de jeux à observer les oiseaux avec sa longue-vue ou se prendre pour un véritable moussaillon en voyage. Pour installer nos accessoires Découverte c'est très simple, il vous suffit de trouver l'emplacement idéal sur votre aire de jeux en bois et de les fixer à l'aide de vis. Légers et solides, ils accompagneront vos enfants durant de très nombreuses parties de jeu. Vous pourrez même les déplacer facilement si besoin. Afin d'assurer la sécurité de vos enfants, tous nos accessoires ont été testés et approuvés par les dernières directives et normes en vigueur. Ils peuvent ainsi s'amuser sans risque et vivre de nouvelles aventures sans avoir à quitter le jardin.