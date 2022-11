Bombe Netflix : ‘Destiny : The Winx Saga’ est annulé après 2 saisons

Netflix

Il a été officialisé que Fate : The Winx Saga ne reviendra pas pour une troisième saison sur Netflix. Son showrunner a publié une déclaration pour les fans de la série.

©NetflixBombe Netflix : ‘Destiny : The Winx Saga’ est annulé après 2 saisons.

Destiny : la saga des Winx C’était l’une des séries qui a reçu le plus de reconnaissance depuis le lancement de sa première saison début 2021, ce qui lui a valu un renouvellement pour un deuxième volet arrivé à la mi-septembre de cette année. Cependant, le service de streaming Netflix a notifié son showrunner, Brian JeuneQuoi l’émission a été annulée et ne sera pas de retour sur la plateforme pour de nouveaux épisodes.

C’était une production créée par Iginio Straffibasé sur des animations Winx Club, qui a en principe généré l’audience nécessaire et c’est pourquoi il a été reconduit. Dans ces chapitres, nous avons rencontré les six fées les plus populaires qui deviennent de véritables adolescentes apprenant à contrôler leurs pouvoirs tout en vivant ensemble dans un internat magique. Dans la partie 2, une menace dangereuse se cache dans l’ombre et ils doivent l’arrêter avant qu’elle ne fasse des ravages dans l’au-delà.

+ Destiny : La saga Winx est annulée par Netflix

Plus d’un mois après la première de la deuxième saison sur la plateforme, il est devenu officiel queDestiny : la saga des Winx Il a été annulé. La nouvelle a été révélée mardi par son showrunner, Brian Jeuneà travers une publication sur son compte Instagram officiel avec un texte qui commençait ainsi : « Salut tout le monde. Ce n’est donc pas une nouvelle amusante à partager, mais Netflix a décidé de ne pas poursuivre la troisième saison de Destiny : The Winx Saga. ».

Dans sa déclaration, il a poursuivi : « C’est particulièrement facile parce que je sais combien d’entre vous ont aimé cette saison. C’est une doublure argentée déchirante, mais une doublure argentée néanmoins. Je suis si fier de tous ceux qui ont travaillé sur la série et si heureux que nous ayons pu raconter les histoires nous l’avons fait. » « Notre distribution et notre équipe ont travaillé si dur pour créer ce monde et ces personnages. Je suis reconnaissant pour chacun d’entre eux, et pour vous tous d’avoir regardé. ».

« Ça a été quatre années incroyables. J’espère qu’on se reverra dans le futur ! Beaucoup d’amour »étaient les paroles de Brian pour terminer la déclaration. La nouvelle n’est pas bien passée auprès de ses fans et en témoigne les commentaires sur la publication, ainsi que sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, aucun porte-parole de Netflix émis un motif pour l’annulation de Destiny : la saga des Winxmais on pense que le nombre de vues a été déterminant.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂