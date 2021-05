Bombay Bicycle Club partage une couverture de 16 minutes de Grateful Dead

CHAFFOTEAUX Chauffe bain gaz ventouse AVENIR PLUS LNX 16 L/minutes - CHAFFOTEAUX - 3632447

-Chauffe-bains -gaz naturel-Evacuation ventouse diamètre 60 /100 mm-Puissance entre 7,5 et 27 kw -Débit 16 Litres minutes-Tous raccordement 1/2 soit 15x21-Plage de réglage température entre 35 et 65°C-Classe énergétique A-Dimension (TxLxP) 580x370x186 mm-Garantie 2 ans pièces-Affichage led pour auto diagnostic (suivi de l'état des piles)-Economie 15% par rapport à un modèle piézo-ACCESSOIRES D'INTALLATION NON COMPRIS-Kit ventouse horizontale référence 756984-kit de remplacement universel Chaffoteaux/Elm leblanc/Saunier duval par Avenir plus LNX réf 756981