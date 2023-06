Bombardier met à l’épreuve un concept d’avion innovant : vise à réduire les émissions de CO2 de 50 %

L’une des sources d’émissions de gaz à effet de serre dont la croissance est la plus rapide est aviation commerciale. Changer la dynamique de cette industrie, comme le reconnaissent la Commission européenne et d’autres organes législatifs au niveau mondial, est très important pour réduire les effets dévastateurs du changement climatique.

Face à ce scénario, de nombreuses compagnies aériennes ont annoncé leur intention d’atteindre la neutralité carbone ou le zéro émission nette dans les années à venir. Bien que cela puisse sembler très prometteur sur le papier, y parvenir est une histoire qui nécessite le développement (et la faisabilité) de nouveaux aéronefs et systèmes de propulsion.

Bombardier jette les bases de son avion de prochaine génération

Le Canadien Bombardier a rejoint il y a quelques années le club des entreprises qui tentent de créer des avions de nouvelle génération dont l’exploitation réduit leur impact sur l’environnement. Le projet principal d’EcoJet a été appelé EcoJetet vous venez de franchir une étape importante pour que ces futurs avions deviennent une réalité.

La première étape d’EcoJet vient de s’achever et a consisté à tester un modèle d’avion mixte (combinant les caractéristiques des avions à fuselage étroit et à fuselage large) de la taille d’environ 7 % d’un « business jet » ou petits avions commerciaux pour le transport privé.

Le vol de cet avion, qui était techniquement un véhicule aérien sans pilote, a aidé l’entreprise à faire essais aérodynamiques et vérifier que sa nouvelle architecture de conception, qui comprend un système d’aile transsonique de nouvelle génération, est sur la bonne voie. Fort de cette réalisation, il est prêt à démarrer la deuxième étape du projet.



Rendu de la conception de l’avion du projet EcoJet

La prochaine phase d’EcoJet consistera à piloter un modèle à plus grande échelle de l’avion, bien que toujours sans pilote. L’avion sera non seulement plus gros, mais il intégrera d’autres éléments technologiques dans son fuselage qui visent à construire les avions commerciaux du futur dont auront besoin les compagnies aériennes qui recherchent la durabilité.

Comme on peut le voir, le projet a encore du chemin à parcourir, mais Bombardier est déjà encouragé à projeter que sa technologie pourrait être capable de réduire les émissions de carbone. effet de serre jusqu’à 50 %. Bien sûr, il y a encore quelques questions auxquelles il faut répondre par rapport au projet, par exemple, quel carburant utilisera-t-il.

Airbus, par exemple, fait le pari de faire fonctionner ses avions avec du carburant d’aviation durable (SAF), une alternative qui ne nécessite pas de changer les turbines des avions et réduit les émissions de CO2. Sur les lieux, rappelons-le, il y a aussi l’avion électrique et même l’avion solaire. Au fil du temps, nous saurons quels projets réussiront.

Images: Bombardier

A 45secondes.fr : L’aéroport le plus fréquenté du monde : 10 700 voyageurs par heure, plus que Barajas et El Prat réunis