Bomb Rush Cyberfunk est fondamentalement un tout nouveau jeu radio Jet Set à venir en 2022

Phwoar, regarde ça ! Laissez une franchise bien-aimée tranquille assez longtemps, et une équipe indépendante ou une autre viendra et y arrivera de toute façon. La série Jet Set Radio de SEGA est en sommeil depuis des années, mais Bomb Rush Cyberfunk cherche à combler le vide dans nos cœurs.

Annoncé précédemment l’année dernière, le jeu vient de Team Reptile, qui nous a précédemment apporté Lethal League. Cela ressemble à un projet beaucoup plus ambitieux, cependant, et il est si merveilleusement proche de cette ambiance de Jet Set Radio, nous ne doutons pas que les avocats de SEGA transpirent dans leurs procès. La musique – fournie par Hideki Naganuma lui-même – est parfaite, et les visuels et le gameplay sont parfaitement au point.

L’année prochaine, vous patinerez, patinerez et ferez des graffitis dans cette aventure d’arcade à l’ancienne. Nintendo a chronométré l’exclusivité de la console, mais Team Reptile déclare que « d’autres plates-formes suivront environ une semaine plus tard », donc ce n’est pas la fin du monde. On ne sait pas si cela arrivera sur PlayStation 5, PS4 ou les deux, mais nous sommes ravis quoi qu’il en soit.

