Bomb leak : les prix du Samsung Galaxy S23 dévoilés

Un magasin sud-coréen divulgue plus de détails sur le lancement de certains Galaxy S23 qui, malheureusement, augmenteront légèrement le prix de ses modèles les plus performants.

Toute la famille Samsung Galaxy S23, fuite partout.

Nous savons déjà que le Galaxy S23 sera présenté dans un peu plus de 2 semaines, plus précisément le 1er février dans un événement mondial qui ne nous quittera plus vérifier que toutes les fuites sur le vaisseau amiral les sud-coréens étaient réels et que les porte-drapeaux du catalogue Android seront comme les les fuites on nous avait dit auparavant.

Et c’est que Samsung n’a jamais su bien garder un secretet encore au début de 2023, nous avons eu un flot de fuites concernant leur prochain Galaxy S23 qui, même maintenant, deux semaines après les avoir officiellement rencontrés, Ils nous parlent déjà ouvertement de leurs prix et de leur disponibilité du moins en Corée du Sud.

Samsung Galaxy S23 : date de sortie, fonctionnalités, modèles et toutes les informations connues

Les confrères de PhoneArena nous l’ont dit, qui, faisant écho aux informations de un détaillant Sud-Coréen qui a parlé d’augmentations comprises entre 10 et 20% ont voulu enquêter davantage pour découvrir que, finalement, seul le Galaxy S23 Ultra va augmenter ses prix concernant le lancement du Galaxy S22 en 2022.

Il a été indiqué par divers leakers sur Twitter et l’information est tout à fait crédiblecar il ne semble pas que Samsung veuille augmenter les prix des modèles de base de ses vaisseau amiral justement pour mieux concurrencer Apple et son iPhone 14qui continuent de grignoter de plus en plus de terrain de Samsung et d’Android dans la coupe la plus performante.

Donc, nous savons déjà que le Galaxy S23 standard et plus ils devraient coûter des prix similaires que leurs prédécesseurs, indiquant les sources que ceux-ci seront les prix de référence en dollars sans compter les petites modifications par marché dérivées des tarifs et taxes diverses :

Samsung Galaxy S23 (8 Go/128 Go). – 799 €.

Samsung Galaxy S23 (8 Go/256 Go). – 849 €.

Samsung Galaxy S23+ (8 Go/128 Go). – 999 €.

Samsung Galaxy S23+ (8 Go/256 Go).- 1 049 €.

Ces prix compteraient évidemment sur la nouvelle conception arrièreplus homogène, la Jeu de puces vitaminé d’origine Qualcommdes batteries plus grosses et toutes les améliorations que vous attendez, sans tambour ni trompette pour certains mobiles qui seront très incrémentaux et rien de révolutionnaire.

C’est pourquoi maintenir les prix peut être la stratégie la plus appropriée.

Samsung Galaxy S23 Ultra : nouvelles finitions et couleurs avec des prix un peu plus élevés

Ceux dont le prix semble augmenter sont les modèles Ultra du Galaxy S23, et c’est ça dans le cas des mobiles les plus chers, il semble que les marges peuvent toujours être augmentées un peu plus chaque année… Est-il vrai que le luxe ne comprend pas la crise ?

Si l’on considère que le Galaxy S22 Ultra plus basiqueavec 128 Go de stockage interne, ça coûte 1 199 € de prix recommandé au lancement, maintenant il semble que le modèle le plus basique du Galaxy S23 Ultra ira jusqu’à 1 249 € déjà depuis le début.

Cependant, il y a un petit truc ici, et c’est que selon les sources il n’y aura pas de 128 Go S23 Ultra réduisant le nombre d’options disponibles, puisque des quatre configurations précédentes nous sommes passés à trois et le modèle le moins équipé aura 8 Go de RAM et 256 Go stockage interne.

Ce seraient donc les prix attendus pour les trois versions du Galaxy S23 Ultra :

Samsung Galaxy S23 Ultra (8 Go/256 Go). – 1 249 €.

Samsung Galaxy S23 Ultra (12 Go/512 Go). – 1 349 €.

Samsung Galaxy S23 Ultra (12 Go/1 To). – 1 499 €.

Comme cela a été rapporté, tous les marchés apprécieront les quatre couleurs initiales (fleur de coton, Lilas brumeux, Vert Botanique Oui Noir fantôme), bien que certains pays et uniquement via Samsung Store bénéficiera de variantes de couleurs exclusives inclus dans les programmes sur mesure.

Ils nous disent que ces couleurs exclusives ne seront pas vendues dès le début et commencera la distribution entre 2 et 6 semaines après la présentation du 1er février. Cela s’appliquera au modèle 1 téraoctet aussi, qu’il peut être réservé mais avec des livraisons retardées au moins dans ses premiers jours.

Il reste peu de temps pour les rencontrer et nous en verrons sûrement plus, mais tout ce qu’ils nous disent s’accorde avec cette stratégie de continuité ce qui était en fait attendu depuis le début… Il va falloir être vigilant !

