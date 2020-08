Bolsonaro: rien à craindre: les Brésiliens devraient “affronter le virus”

Le président brésilien Bolsonaro vient d’avoir une infection corona et semble plus sûr que jamais que le virus n’est rien de plus qu’une petite grippe. Il a regretté les morts, mais «les gens meurent chaque jour» est la vie. Les Brésiliens n’avaient rien à craindre.

Après avoir vaincu son infection à Corona, le chef de l’Etat brésilien Jair Bolsonaro a demandé à ses compatriotes de “faire face au virus”. Il n’y avait rien à craindre, a déclaré vendredi le président de droite aux journalistes. “Je savais qu’un jour je serais infecté parce que je pense que malheureusement, presque tout le monde ici sera infecté à un moment donné”, a poursuivi Bolsonaro.

Le président brésilien a été fortement critiqué pour sa gestion de crise dans la pandémie corona. “Je regrette les morts. Mais des gens meurent chaque jour, à cause de beaucoup de choses. C’est la vie”, a-t-il dit. Bolsonaro a annoncé il y a plus de trois semaines qu’il avait été infecté par le virus corona. Il a ensuite repris la quarantaine de la résidence présidentielle de Brasilia.

Plusieurs tests ont été positifs, samedi dernier, il a ensuite tweeté qu’un nouveau test pour lui avait été négatif. Dans une émission en direct jeudi soir, il a déclaré qu’il se sentait faible après l’infection corona et qu’il avait «de la moisissure dans les poumons» en quarantaine. Dans l’intervalle, l’épouse du président Michelle a également été testée positive pour le virus.

Le Brésil le plus touché au monde

Bolsonaro est connu pour minimiser la crise sanitaire. L’homme de 65 ans a d’abord décrit la maladie comme une «petite grippe». Il avait également violé à plusieurs reprises une exigence de masque dans la capitale de Brasilia et violé l’exigence de distance. Ce n’est que jeudi qu’il a salué ses partisans dans l’État du nord-est de Piaui lors de son premier événement public depuis sa maladie et a enlevé son masque facial avec des acclamations bruyantes.

Avec plus de 2,6 millions d’infections et plus de 96 000 décès, le Brésil est le deuxième pays le plus touché par la pandémie corona. Seuls les États-Unis ont plus de victimes.