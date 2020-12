Boldy James et le producteur Real Bad Man Link pour une mixtape impressionnante « Real Bad Boldy »

Le rappeur de Detroit BoldyJames s’est associé au producteur Real Bad Man pour mettre le feu au stand sur leur mixtape, Vraiment mauvais audacieux. Il semble que Boldy ait tiré le meilleur parti de la quarantaine de 2020 alors que cette dernière version en fait le quatrième projet de l’année du rappeur Griselda. Vraiment mauvais audacieux est exclusivement produit par Real Bad Man et présente Meyhem Lauren, Stove God Cooks, Eto, Mooch et Rigz.

«Avec Real Bad Boldy, je parle de ma vie avant la musique; avant que j’attrape cette deuxième vague que j’ai en ce moment. Les choses dans lesquelles je suis, cet art de bousculer »a déclaré Boldy dans un communiqué de presse. «Je n’ai pas vraiment réussi dans cette industrie en tant que jeune, je l’ai fait une fois que je suis devenu un peu plus âgé et je sens que je suis dans la fleur de l’âge maintenant. J’avais une vie avant la musique et c’est ce que je rappe. J’ai vécu suffisamment de vie pour écrire la musique pour moi. Je n’ai pas besoin de récapituler, ni d’y réfléchir trop fort parce que c’est ma vraie vie. Ce n’est pas moi qui prends quelque chose que j’ai vu, ou qui a été fasciné et qui en crée une vérité fictive, parce que je l’ai vu. Je ne suis pas du genre à «voir». Je suis un type de type «vécu», et c’est ce à quoi cela ressemble quand vous l’avez vraiment vécu.

Tracklist

1. Real Bad Boldy

2. Light Bill avec Meyhem Lauren

3. Thousand Pills ft. Stove God Cooks

4. Tentative ratée

5. Little Vicious avec Eto

6. Sur dix

7. M’a arrêté

8. Rue Sh * t

9. Good Foot ft. Mooch & Rigz

10. Champion