Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Anime Adaptation, intrigue, date de sortie et à quoi s’attendre?

L’adolescence et le thriller forment ensemble une combinaison mortelle. Parlant d’union de ces genres, le manga de la série Boku no Kokoro no Yabai Yatsu en est un parfait exemple. Populairement connue sous le nom de Les dangers dans mon cœur, c’est une série redoutable centrée sur Kyoutarou Ichikawa, le principal protagoniste. Lisez le blog complet pour en savoir plus sur Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Anime Adaptation.

Si vous êtes quelqu’un qui aime lire une histoire romantique entre un garçon timide et une fille extravertie, ce manga est idéal pour vous. Lorsque nous parlons des critiques de cette série, le manga Les dangers dans mon cœur est en demande pour son adaptation animée. En plus de montrer un gars solitaire et son histoire d’amour. Il contient également une action pleine de sensations fortes.

Histoire de Boku no Kokoro no Yabai Yatsu

L’histoire raconte la vie amoureuse d’une solitaire nommée Kyoutarou Ichikawa, qui tombe amoureuse d’une fille modèle. Le manga commence avec les intentions criminelles du protagoniste, mais passe plus tard à son amour pour une fille nommée Yamada. Rêvant toujours de Yamada, Ichikawa avait l’habitude d’ignorer ses affections envers lui-même.

Ichikawa était un garçon timide à l’école avec des plans meurtriers pour ceux qui l’intimidaient. Poussé par ses sentiments d’adolescent, Ichikawa continue de tomber amoureux de Yamada chaque fois qu’il la voit. Les lecteurs considèrent également ce manga comme une comédie romantique en raison de son scénario. Bien que le protagoniste ait une haine particulière envers ses camarades de classe. Ses sentiments pour Yamada étaient purs et authentiques, faisant de cette série une fiction romanesque.

Yamada est la fille vedette de cette série et la camarade de classe d’Ichikawa. C’est une fille innocente et naïve qui montre parfois son affection pour le protagoniste. Écrit et illustré par Norio Sakurai, il démontre un exemple parfait de quelque chose comme un coup de cœur estival.

Adaptation d’anime Boku no Kokoro no Yabai Yatsu

En parlant de l’adaptation d’anime, il n’y a aucune garantie que cette série soit animée. Mais quand vous regardez les sondages au Japon, ce manga se situait à la 4e place pour le manga préféré des fans qui doit avoir une adaptation d’anime. Surpassant la famille des mangas espions * dans les résultats de son sondage, il semble qu’il y ait des chances que ce manga reçoive une adaptation d’anime.

Nadie va ver esto pero por favor lean está abra de arte Nom-Boku no Kokoro no Yabai Yatsu pic.twitter.com/MqYoveZOmO – 👑𝔹𝕖𝕣𝕟𝕚 ♣ 𝕜𝕚𝕟𝕘 👑 # aot139 (@ xenoblack6) 31 mars 2021

Avec une telle demande sur le marché, les studios sont sûrs de répondre à la voix des fans concernant l’adaptation animée de cette série. Ainsi, on peut dire avec certitude qu’il existe de nombreuses possibilités d’anime pour cette série.

Date de sortie de Boku no Kokoro no Yabai Yatsu

Pour le moment, aucune date de sortie n’a encore été spécifiée. Étant un thriller d’action redoutable, cette série devrait certainement obtenir un anime. Mais puisque les officiels n’annoncent aucune date de sortie. On suppose que les fans devront attendre un peu plus longtemps maintenant. La série manga Dangers in my heart parle d’un gars qui tombe amoureux d’une fille étrange mais célèbre dans sa vie scolaire. Ce n’est pas un anime ecchi typique et est aimé par la plupart des lecteurs.

De plus, avec la demande croissante pour son adaptation animée, les maisons de production ne garderont pas les yeux sur cette série pendant plus longtemps.

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu Manga

Les dangers dans mon cœur ou Boku no Kokoro no Yabai Yatsu est l’histoire d’un garçon timide qui tombe amoureux d’une fille très populaire dans son école. Il est toujours en colère contre ses camarades de classe et a l’intention de les tuer un jour. De plus, le manga est disponible officiellement dans Manga Cross.

« Boku no kokoro yabai yatsu » (Les dangers dans mon cœur) de Sakurai Norio s’est classé à la 1ère place en tant que série de mangas que les gens veulent voir adaptée en tant qu’anime sondé pour Anime Japan 2021 Sortie en anglais par Seven Seas @gomanga pic.twitter.com/JjCu8n6lGM – Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) 27 mars 2021

Il a sûrement un scénario déroutant alors que la série transfère son intrigue de la vengeance à l’amour et à l’action. Si vous attendez son adaptation anime après avoir lu ce blog, vous pouvez toujours opter pour la lecture du manga de cette série dans un premier temps.