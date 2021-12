Bojack Horseman a supprimé une blague pour ne pas contrarier David Fincher

Netflix a commencé à devenir une référence en matière d’animation pour un public adulte après la première de « Bojack Horseman », une série se déroulant dans un monde où humains et animaux anthropomorphisés coexistent dans la même société, présentant un équilibre parfait entre humour absurde et questions fortes sur la solitude, dépression et traumatisme.

La série mettait en vedette la voix de Will Arnett dans le rôle du personnage principal, qui à la fin de la cinquantaine se retrouve dans une spirale de drogue et d’alcool alors qu’il tente de reprendre sa carrière d’acteur après avoir brièvement triomphé à la télévision au cours de la décennie de la décennie. 90’s.

Avec une distribution de voix qui comprend les talents d’Aaron Paul, d’Alison Brie, d’Amy Sedaris, de Paul F. Tompkins parmi des dizaines d’invités spéciaux, « Bojak Horseman » est présenté comme une satire directe du show business et des influences qui le sous-tendent. Hollywood, avec de multiples blagues et références à de vrais acteurs, chanteurs et même réalisateurs.

Raphael Bob-Waksberg a récemment partagé un long fil sur son profil Twitter qui a commencé comme une expression d’indignation face à la façon dont Netflix a permis au comédien Dave Chapelle de dire ce qu’il voulait dans sa comédie spéciale sans être censuré par le service de streaming (en référence à la polémique sur ses blagues jugées transphobes).

Bob-Waksberg a souligné que les dirigeants de Netflix lui auraient demandé de supprimer une blague liée au cinéaste David Fincher, car ils craignaient qu’il ne soit contrarié et ne l’ont révélée qu’après que 100 de ses abonnés aient fait un don à l’organisation Trans Lifeline. .

En seulement sept heures, les followers de Bob-Waksberg ont collecté un total de 2000 dollars. Le créateur a donc présenté un extrait du script dans lequel la princesse Carolyn se rendait à une baby shower où elle rencontre Fincher, qui est présenté comme une personne irrévérencieusement informelle qui l’appelle. avec des surnoms comme « z * rra ».

Yay! MERCI! Je ne sais pas si cette scène en vaut la peine, mais vous avez donné plus de 2000 € à Trans Lifeline aujourd’hui et cela en vaut vraiment la peine. pic.twitter.com/i6ztDYxP3C – Raphael Bob-Waksberg (@RaphaelBW)

8 décembre 2021





La version fictive de David Fincher raconte à PC qu’il a été licencié de son nouveau film en raison de rumeurs selon lesquelles il était un « accro au crack », une ruse réalisée par son ami juste pour lui donner le temps d’assister à la Baby Shower. . Parce qu’il avait un cadeau sous le bras, PC insiste pour savoir « ce qu’il y a dans la boîte » dans une référence évidente à la cassette Se7en. »

Depuis le début de la production sur « House of Cards » en 2013, David Fincher a été l’un des alliés créatifs les plus précieux de Netflix, mettant en vedette ses services dans la série « Mindhunter », « Love, Death and Robots » et le film nominé. l’Oscar « Mank ». De plus, il est actuellement en pleine production d’une série d’essais vidéo sur le cinéma.