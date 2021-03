Boîte à savon: Homme, tu te souviens de Black?

Criterion Games était absolument en feu au début des années 2000. Après avoir réalisé une incroyable série de courses d’arcade – le brillant Burnout, bien sûr – il a décidé de se tourner vers un genre totalement nouveau. C’est quelque chose que vous ne voyez pas trop; généralement, un studio trouve sa zone de confort et s’y tient. L’équipe aurait facilement pu faire une suite directe à Burnout Revenge, et cela aurait été merveilleux. Cependant, Criterion a pris un risque créatif, freinant les coureurs et tournant son attention vers le monde des tireurs.

Je me souviens avoir été surpris lorsque j’ai lu pour la première fois sur Black dans un exemplaire du PlayStation Magazine officiel. Un jeu de tir à la première personne de * vérifie les notes * Critère? Les créateurs de certains de mes jeux préférés? Qu’est-ce que c’est? Après avoir lu l’aperçu du jeu à venir dans le magazine, cela a commencé à avoir un peu plus de sens. Le studio était allé grand sur la destruction et l’action dans ses coureurs, et son objectif était de faire un FPS tout aussi impétueux et explosif.

Je me souviens distinctement avoir lu une première phrase de conception qui était « manifeste, pas secrète ». L’équipe parlait de la destruction de l’environnement, de la façon dont elle voulait un niveau de chaos et de débris à égalité avec quelque chose comme la scène du lobby dans La matrice. Inspiré des films d’action classiques, Black serait un jeu de tir bruyant, implacable et palpitant des créateurs de la franchise bruyante, implacable et palpitante de Burnout. D’accord, je pourrais m’y mettre.

En tant que grand fan de Criterion, j’étais curieux mais excité de jouer ce départ de sa sortie très réussie. Il s’avère que mon excitation était bien placée. Black est sorti le 23 février 2006, je l’ai reçu pour mon anniversaire, et je l’ai beaucoup joué.

Il y a eu beaucoup de bavardages à l’époque sur sa présentation, et en regardant en arrière après 15 ans, c’est ce qui ressort le plus. Même sur le tout petit téléviseur de ma chambre, la conception sonore de Black était incroyable. Le fait d’appuyer sur la gâchette du pistolet sonnait tonitruant; un coup de fusil de chasse était comme l’éternuement de Satan. Cela sonnait plus froid dans ma tête, mais je laisse ça dedans. Quoi qu’il en soit, le fait est que les armes et les explosions sonnaient toutes monstrueuses. Associée à des graphismes de pointe et à une destructibilité – sur PlayStation 2, en tout cas – chaque mission était un assaut sur les sens.

Ensuite, il y avait le respect pour les armes elles-mêmes. Nous avons parlé de la façon dont les armes sonnaient, mais la façon dont elles étaient présentées était tout aussi glorifiée. Je me souviens avec tendresse des animations de rechargement en particulier. Le monde se brouillait, mettant tout l’accent sur une animation méticuleusement détaillée de, par exemple, insérer des coquilles dans un SPAS 12. C’était superflu, mais c’était aussi le meilleur.

J’ai même apprécié les cinématiques de la FMV malgré, franchement, ne pas me soucier de l’histoire. Même si tout cela s’est avéré assez ringard, j’ai aimé que ce ne soit pas trop sérieux. C’était un jeu axé sur l’action – tout le reste passait au second plan. En tant que personne qui n’avait pas joué beaucoup de tireurs à ce moment-là, j’ai vraiment adoré.

Enlever mes lunettes roses, cela ne faisait rien de particulièrement révolutionnaire – c’était juste un jeu très bien exécuté. A-t-il fait pour le tournage ce que Burnout a fait pour la course? Je dirais que non, ou nous aurions eu quelques suites – mais cela a frappé un accord tout aussi agressif. C’est étrange de penser que le jeu est presque aussi vieux que moi quand je l’ai joué pour la première fois, et encore plus étrange de penser à la façon dont les tireurs ont évolué à cette époque. À quoi ressemblerait une itération moderne de Black? Je pense, honnêtement, qu’il y a un peu de l’esprit du jeu dans beaucoup de titres FPS. Call of Duty et Battlefield en particulier se sont enfuis avec l’idée de destruction, d’action explosive et d’armes réalistes. C’est cool, mais une suite de Black serait toujours une dure à cuire. Quelqu’un l’a fait arriver, allez.

Avez-vous de bons souvenirs de Black sur PS2? Prêt, visez, tirez dans la section commentaires ci-dessous.