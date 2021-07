Boîte à savon : ce qui rend Returnal si spécial

En général, je n’aime pas le genre rogue-like. Juste l’idée de devoir recommencer un jeu entier à la mort me frotte en quelque sorte dans le mauvais sens. Je veux progresser à tout moment ; devoir rejouer des séquences ne me divertit jamais. Ce besoin est probablement la raison pour laquelle je rejoue si rarement aux jeux en général. Quelques classiques tels que Dead Cells ont leur place dans ma collection de jeux, mais dans l’ensemble, si vous me dites que votre jeu est un rogue-like, je vais lui donner une large place le plus souvent. Sauf que Housemarque est venu avec Returnal.

En tant qu’éditeur adjoint d’un site Web consacré à PlayStation, j’ai l’impression qu’une partie du travail consiste à suivre et au moins à goûter à tous les jeux exclusifs de Sony. Si ce n’est pas le cas, je ne pense pas être le mieux placé pour commenter l’entreprise et ses produits, n’est-ce pas ? J’ai donc dépensé les 69,99 € pour une copie numérique du PS Store (un jour avant que son prix ne soit réduit) et je me suis mis au travail. Jamais je n’ai pris une meilleure décision. Returnal est maintenant l’un de mes jeux préférés de 2021.

Ce qui est amusant, c’est qu’il abrite tellement de mécanismes qui m’ont d’abord éloigné du genre. Vous devez recommencer le jeu si vous mourez, c’est-à-dire jusqu’à ce que vous atteigniez des points de contrôle de bienvenue et déverrouilliez des raccourcis. La devise utilisée pour acheter des améliorations et des consommables est perdue lorsque vous périssez. Les améliorations permanentes sont rares, dispersées dans les six biomes. Un ou deux d’entre eux sont même des pick-up facultatifs que vous ne rencontrerez peut-être jamais. C’est aussi assez difficile, tester vos compétences et votre endurance sur une longue course. Sur le papier, je ne devrais pas aimer ce jeu. Mais j’aime ça.

Ce qui m’a fait revenir pour plus après chaque mort, c’est simplement à quel point c’est bon de jouer à Returnal. La sensation de jeu n’est pas toujours quelque chose que nous commentons lors des critiques, mais c’est la force motrice derrière le dernier de Housemarque. La façon dont il se sent se précipiter sur Atropos, en évitant les attaques et les coups de feu des formes de vie extraterrestres. La façon dont il se sent pour esquiver les attaques entrantes en utilisant le grappin à la dernière seconde possible. La façon dont il se sent pour tirer sur un ennemi, puis activez votre tir alternatif et voyez-le éclater dans une mer d’obolites.

Chaque action dans Returnal a été délibérément conçue pour se sentir bien, intensifier vos actions et créer de la satisfaction à la fois pour Selene et pour vous-même. Je ne peux vraiment pas penser à un jeu de mémoire récente qui a plâtré plus de sourires sur mon visage. Ma tête était parfois aussi entre mes mains, mais les hauts qui ont suivi ont fait que ces revers en valaient la peine.

Ce facteur de bien-être m’a permis de réévaluer mes échecs. J’ai commencé à voir mes courses comme une opportunité d’approfondir mes connaissances du biome, pas simplement une perte de temps. J’ai appris à gérer certains des ennemis les plus coriaces, ce qui me rendait les courses suivantes plus faciles. Les armes ont été améliorées, ce qui m’a permis d’accéder à des tirs alternatifs plus puissants. Les biomes eux-mêmes deviennent une seconde nature – j’ai pu identifier immédiatement les pièces sensibles au facteur temps, ce qui signifie que je savais ce qu’on attendait de moi en un éclair. C’est peut-être ce qui m’a manqué dans le genre rogue-like depuis le début.

Returnal se retrouvera probablement maintenant dans ma liste des cinq meilleurs jeux PS5 et PS4 de 2021 à la fin de l’année, et je suis ravi de le dire. Un genre qui m’avait autrefois presque complètement déconnecté peut maintenant être vu d’un point de vue plus positif, m’ouvrant potentiellement à d’autres titres à l’avenir. Si vous n’avez pas encore joué à Returnal et que vous avez une PS5, je vous implore de le faire. Vous pouvez juste trouver quelque chose de très spécial – je sais que je l’ai fait.

Avez-vous joué à Returnal sur PS5 ? Êtes-vous d'accord pour dire que le jeu est incroyable à jouer ? Ou n'êtes-vous pas d'accord ?