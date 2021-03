Boire avec de la cachaça qui accompagne chaque signe

Ah, la cachaça! L’ingrédient principal de l’une des boissons les plus célèbres du Brésil, la Caipirinha, est une boisson alcoolisée issue de la distillation et de la fermentation du jus de canne à sucre – elle est également connue sous le nom de canne à sucre, goutte à goutte ou canne à sucre. La cachaça est un grand symbole culturel brésilien, et selon la thèse de Luís da Câmara Cascudo, la première version de cette boisson si plébiscitée par les Brésiliens a été produite en 1532 dans la ville de São Vicente, à São Paulo (SP), où les premières sucreries le sucre est apparu au Brésil – mais il y a une grande incertitude sur la première fois qu’il a été distillé dans le pays.

Dans tous les cas, la cachaça a été la première boisson distillée en Amérique qui a été produite à grande échelle, acquérant une grande importance économique. Son histoire est un récit de l’époque de l’esclavage, comme dans le passé les esclaves produisaient du sucre – mais souvent, le mélange fait par eux qui était semblable à un bouillon, gâté, et ainsi, les esclaves le buvaient et travaillaient plus «heureusement».

Au fil du temps, la cachaça s’est perfectionnée, mais elle a toujours été présente dans la société de manière clandestine, étant un produit consommé principalement par les pauvres – pour cette raison, la boisson a acquis la réputation d’être une boisson très simple et pauvre. produit de qualité. Le fait est qu’actuellement, la cachaça est un produit extrêmement respecté et est produit par de grandes industries ainsi que par de nombreuses familles qui vendent la boisson.

De nos jours, la cachaça a d’innombrables variétés: vieillie dans plusieurs types de fûts, faite avec différentes saveurs et variations, et est un ingrédient d’innombrables boissons classiques, telles que Caipirinha et Rabo de Ralo, et est également et peut être consommée pure.

Maintenant que vous connaissez un peu l’histoire de la cachaça et son importance au fil du temps, nous vous dirons quelle boisson avec de la cachaça est la meilleure pour chaque signe! Savez-vous lequel est le vôtre? Découvrez-le ci-dessous et amusez-vous!

Bélier – Cocktail

Impulsifs et impatients, les Aryens ne vont pas avec des boissons qui demandent beaucoup de temps de préparation! Connaissez-vous la renommée des combattants qu’ils portent? Donc, il se combine totalement avec la boisson appelée Rabo de Galo! Droit et droit, ce cocktail classique prend de la cachaça et du vermouth rouge, dilués ou non dilués dans de la glace et servis dans un verre bas. A boire au goût amer, idéal pour calmer les esprits des natifs du signe du Bélier!

Amusez-vous à découvrir la boisson parfaite pour chaque signe

Taureau – Cachaça Julep

Amateurs de collations et même un peu égoïstes en matière de nourriture, les Taureaux aiment boire, mais pas seulement avec leur goût – ils aiment les boissons avec un beau look! Mélangeant la sophistication et le bon sens des natifs du Taureau, la Cachaça Julep est une boisson parfaite pour eux: cachaça, chartreuse, amère aromatique, prosecco, sirop de sucre, menthe et beaucoup de glace pilée qui rend la boisson rafraîchissante et extrêmement légère, servie dans un long verre.

Gémeaux – Caipirinha

Les confus du Zodiac ne traitent généralement pas bien les différentes options d’un menu et, pour cette raison, la Caipirinha est une boisson classique, pleine de personnalité qui se marie parfaitement avec les Gémeaux. Mais comme ils aiment innover au milieu d’innombrables options, une recette plus raffinée pour ce cocktail peut être un bon choix – une variante d’une recette comme la Caipirinha aux trois citrons est idéale pour ce signe: cachaça, citron tahiti, clou de girofle, citron, citron sicilien et sucre, de préférence servi dans un verre bas.

Cancer – Bombeirinho

Les cancéreux sont sentimentaux et parfois dramatiques. Ils ne se soucient pas beaucoup de la teneur en alcool, mais ils aiment beaucoup les boissons qui font référence à l’enfance. Pour cette raison, Bombeirinho est l’option qui convient le mieux aux natifs du Cancer. La boisson contient de la cachaça, du jus de citron tahiti et de la grenadine – une liqueur couramment fabriquée à partir de graines de grenade. Avec un goût léger et sucré et servi dans un verre bas, cela peut être considéré comme une boisson très sentimentale, tout comme les cancéreux!

Leão – Jorge Amado

Les fêtards du Zodiac et les glamour adorent boire avec style! Le simple ne satisfait pas toujours les leos et pour cette raison, lorsque vous choisissez une boisson avec de la cachaça, vous pouvez être sûr qu’ils préféreront un cocktail avec un beau look et avec un ingrédient innovant à montrer à vos amis. Jorge Amado est une boisson classique à base de cachaça infusée de clous de girofle et de cannelle, de pulpe de fruit de la passion et de sirop de sucre, servie dans un verre bas – c’est l’option parfaite pour les exigeants de Leão!

Vierge – Lemon Beat

Extrêmement perfectionnistes, les Vierges aiment les choses à leur manière! En termes de boissons alcoolisées, ils préfèrent les boissons traditionnelles de bonne qualité. Lemon Beat est un cocktail simple, mais avec un goût «maison» qui «embrasse» ses connaisseurs. Cette boisson est à base de cachaça, de sirop de miel et de jus de citron, servie avec beaucoup de glace dans un verre bas ou long.

Balance – Ongle brésilien

Sympathiques et très polis, les natifs de la Balance sont des gens équilibrés qui aiment s’amuser entre amis. Lorsqu’ils choisissent une boisson qui correspond le mieux à leurs caractéristiques, ils ne préfèrent généralement pas les plus sucrées, car ils aiment quelque chose de plus fort. Le meilleur choix pour Balance est Brazilian Nail: cachaça, scotch wiskhy et drambuie – une liqueur de whisky avec du miel et des herbes aromatiques – servis dans un verre bas.

Scorpion – Sang des rois

L’intensité sensuelle et exigeante du Zodiac abuse même en buvant un bon cocktail! Kings Blood est une boisson intense qui ne passe jamais inaperçue – tout comme les Scorpions! Fait avec de la cachaça, du jus de tomate, de la sauce assaisonnée et décoré d’une tranche de bacon, servi dans un long verre – ce cocktail n’est pas pour tout le monde, juste pour les courageux qui aiment le provoquer!

Sagittaire – Amburana Punch

Optimistes et aventureux, les Sagittaires adorent essayer quelque chose de nouveau. Ils préfèrent les cachaças différenciées et aiment apprécier de nouvelles saveurs. Amburana Punch est une boisson à base de cachaça vieillie en amburana qui fait référence à la saveur de cannelle, de cynar, de jus de citron tahiti, de miel d’orange, de menthe et de gouttes d’herbes amères. Ce cocktail est servi dans un verre bas avec une grande glace et a des saveurs qui aiguisent les sens et l’imagination du Sagittaire!

Capricorne – Cachaça Sour

Quand il s’agit de savourer un bon cocktail, les personnes les plus responsables et les plus assidues du Zodiac aiment garder la ligne. Les Capricornes boivent avec classe et aiment les boissons plus traditionnelles. Une Cachaça Sour bien faite est la meilleure option pour le Capricorne ambitieux. Fabriquée avec de la cachaça, du jus de citron tahiti, du sirop de sucre, des blancs d’œufs (pour donner de la crème et de la mousse dans la boisson) et servie dans un bol coupé, cette boisson est pratiquement un prix après une longue journée de travail!

Aquarium – Cachaça Mule

Les Verseaux aiment toujours être différents: ils fuient le conventionnel et aiment les nouvelles situations. Par conséquent, les réinterprétations des boissons classiques ont tendance à se combiner davantage avec les personnes de ce signe. Grande version de Moscow Mule, Cachaça Mule est un cocktail servi dans une tasse, à base de cachaça, de sucre, de jus de citron tahiti et de soda au gingembre – dans certaines versions, la boisson a encore une mousse de gingembre douce, ainsi que des Verseaux, imprévisible!

Poisson – Battements

Cachaça, pulpe de fruit et lait condensé servis dans un long verre et décoré à la fraise: la recette parfaite pour le romantique et mignon du Zodiac. Les poissons aiment les goûts sucrés et les boissons pas si fortes – ce sont des rêveurs, mais cela ne signifie pas qu’ils aiment perdre le contrôle pour rêver après avoir trop bu. La fraise est généralement le fruit préféré des Poissons pour un hit avec la cachaça.

Après avoir un peu mieux compris la cachaça et appris à connaître la boisson avec cette brésilienne qui convient le mieux à chaque signe, que diriez-vous de partager cet article avec vos amis et de savoir s’ils s’identifient aux recettes que nous avons séparées? Il convient de rappeler que le Zodiac donne de bons sujets au milieu d’une conversation ivre avec de bonnes boissons!