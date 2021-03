« Bohemian Rhapsody » obtient la certification « Diamond »

Dans quoi a réussi à obtenir une autre réalisation dans sa longue liste de mérites musicaux en devenant le premier groupe de la Royaume-Uni en obtenant la certification « Diamant » avec l’un de ses célibataires. Et ce n’est pas n’importe lequel, mais plutôt sa chanson emblématique publiée pour la première fois en 1975, devenant au fil des ans l’un de ses plus grands insignes: ‘Rhapsodie bohémienne».

La certification a été accordée au groupe par la RIAA (Recording Industry Association of America) lorsque le single a atteint l’équivalent en streaming de dix millions de ventes sur le territoire des Etats-Unis.

Par une déclaration, Brian peut Il a réfléchi sur cette reconnaissance: «C’est une nouvelle incroyable. Dans des moments comme celui-ci, je dois me pincer pour m’assurer que c’est réel. Tous ces rêves fous que nous avons eu, cela les dépasse. Un grand merci à tous ceux qui ont cru en nous au fil des ans. »

« C’est une pensée merveilleuse et enrichissante de savoir que la chanson a touché et connecté avec tant de gens », a-t-il ajouté. Roger Taylor, batteur du groupe. Lors de sa sortie en 1975, la chanson a duré neuf semaines au sommet des charts britanniques, revenant dans le top cinq en 1991, après la mort de Freddie Mercury.

Le sujet a atteint un tel niveau de reconnaissance que la bande biographique sur la vie de Mercure en tire son nom. Protagonisée par Rami Malek sous la direction de Chanteur Bryan (plus tard remplacé par Dexter Fletcher), parviendrait à lever un milliard de dollars au box-office mondial après sa première en octobre 2018, en plus de décerner à son protagoniste l’Oscar du meilleur acteur.

Actuellement, malgré l’absence de nouveau matériel musical, Queen reste active grâce à la collaboration avec Adam Lambert, qui se charge de chanter pour eux lors de leurs concerts. Le groupe avait une grande tournée prévue à l’été 2020, qui a dû être reportée en raison de la pandémie et devrait avoir lieu en 2022.