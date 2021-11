Bohemian Rhapsody : le scénariste poursuit le non-paiement des gains

Plus de trois ans après sa sortie en salles, « Bohemian Rhapsody » reste toujours une référence parmi les fans de Queen et de leur chanteur Freddie Mercury, l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du rock. Le film atteindrait une telle notoriété qu’il décernerait à Rami Malek l’Oscar dans la catégorie « Meilleur acteur ».

Malgré la grande importance que le film a acquise auprès de ses fans, la production fait face à une situation délicate. Deadline rapporte que le scénariste Anthony McCarten a déposé une plainte contre le producteur Graham King et la société GK Films en raison du non-paiement des revenus après la sortie du film.

Divers rapports indiquent que le film réalisé par Bryan Singer (dont le travail a été achevé par Dexter Fletcher) a réussi à lever un total de 911 millions de dollars avec un budget de 55 millions. Pourtant, l’équipe de la 20th Century Fox Film Corporation assure que la production est dans le rouge avec une perte approximative de 51 millions de dollars.

Le procès de McCarten devant la Cour supérieure de la ville de Los Angeles indique qu’il avait conclu un accord avec GK Films dans lequel il recevrait cinq pour cent des bénéfices totaux que la société recevrait et que, à ce jour, il n’a pas reçu tout paiement. De plus, King refuserait de répondre à leurs appels pour parvenir à un accord.

McCarten cherche à recevoir le paiement de dommages-intérêts pécuniaires qui seront déterminés par le biais d’un procès, un compte rendu complet du total des gains de « Bohemian Rhapsody » et une déclaration judiciaire des droits et devoirs qui ont été déterminés par contrat dans le cadre du règlement de l’écrivain. et que GK Films s’en tient à cela.

Les dirigeants de Fox (une société acquise par Disney après la sortie du film) soutiennent que McCarten n’est redevable que du bénéfice du « revenu net défini » au lieu de la définition du « revenu net » avec laquelle GK Films était d’accord. 2015. Face à ces complications, GK Films s’attend à ce que Fox et Disney s’impliquent dans l’affaire, arguant que ce sont eux qui ont modifié les définitions du profit de l’écrivain.