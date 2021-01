Boeing va renforcer l’alimentation électrique de la station spatiale avec de nouveaux panneaux solaires

La Station spatiale internationale (ISS) sera bientôt mise sous tension.

La station spatiale, qui tire la majorité de son électricité de huit grands panneaux solaires au cours des 15 dernières années, sera complétée par six nouveaux panneaux solaires à compter de la fin de cette année. Le nouvel ajout fournira une augmentation de puissance de 20 à 30%, ce qui permettra de développer les capacités de recherche et les opportunités commerciales du complexe.

« Ces baies … garantiront qu’ISS reste un incubateur et un modèle commercial dans l’écosystème spatial commercial pour les décennies à venir », a déclaré John Mulholland, vice-président de l’ISS et directeur de programme pour Boeing, dans un communiqué. Boeing fournira les nouveaux panneaux dans le cadre d’une modification de 103 millions de dollars de son contrat de soutien à la Station spatiale internationale avec la NASA.

L’ensemble original d’ailes de panneaux solaires de la station fonctionne en continu depuis leur déploiement par les équipages de la navette spatiale en décembre 2000, septembre 2006, juin 2007 et mars 2009. La première paire de panneaux solaires fournit maintenant de l’énergie depuis plus de deux décennies – cinq années de plus que ce qu’ils étaient censés supporter – à mesure que de nouveaux modules étaient ajoutés, l’équipage de la station spatiale augmentait en nombre et les activités à bord du laboratoire en orbite augmentaient.

Les tableaux actuels, bien qu’ils continuent à bien fonctionner, montrent des signes de dégradation. Les nouveaux panneaux, qui seront positionnés devant six des panneaux actuels, sont plus petits que les panneaux solaires existants mais sont plus performants, ce qui se traduit par une augmentation globale des performances.

«Les cellules solaires spatiales XTJ Prime sont beaucoup plus efficaces que n’importe lequel de leurs prédécesseurs», a déclaré Tony Mueller, président de Spectrolab, la filiale de Boeing qui a produit les cellules solaires d’origine et les nouvelles pour la station. Les cellules solaires XTJ Prime sont également les mêmes que celles qui alimenteront le vaisseau spatial Starliner de Boeing en vol et lorsqu’il est amarré à l’ISS.

Les employés de Deployable Space Systems posent avec l’une des nouvelles baies qui seront déployées à la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: Deployable Space Systems)

Les nouvelles baies de 63 pieds sur 20 pieds (19 mètres sur 6 mètres) couvriront un peu plus de la moitié de la longueur des baies existantes et seront connectées au même système électrique pour augmenter l’alimentation existante.

Les huit réseaux de courant sont actuellement capables de générer jusqu’à 160 kilowatts de puissance pendant la journée orbitale, dont environ la moitié est stockée dans des batteries pour une utilisation lorsque la station est à l’ombre de la Terre. Chaque nouveau réseau produira plus de 20 kilowatts d’électricité, totalisant 120 kilowatts (120 000 watts) de puissance augmentée pendant la journée orbitale.

La zone non couverte restante des panneaux solaires d’origine continuera de générer environ 95 kilowatts d’électricité pour un total combiné de 215 kilowatts (215 000 watts) d’électricité disponible pour soutenir les opérations de la station à l’achèvement.

Les panneaux solaires seront livrés à la station par paires dans les troncs non pressurisés du vaisseau spatial SpaceX Dragon cargo au cours de trois missions de réapprovisionnement à partir de mai 2021, plusieurs mois avant que la deuxième paire de panneaux d’origine n’atteigne leur 15e année d’utilisation en orbite. L’installation de chaque nouveau panneau solaire nécessitera deux sorties dans l’espace: une pour préparer le chantier avec un kit de modification et une autre pour installer le panneau.

Le Roll-Out Solar Array (ROSA), un prototype des nouveaux panneaux pour la Station spatiale internationale, est vu déployé en 2017. (Crédit d’image: NASA)

Deployable Space Systems de Santa Barbara, en Californie, produit la nouvelle structure des panneaux solaires, y compris la cartouche et le cadre qui se déploieront pour maintenir les couvertures solaires en place.

Deployable Space Systems a également construit la cartouche, le cadre et la couverture de panneau solaire pour un prototype des panneaux XTJ Prime qui a été testé avec succès il y a trois ans et demi à bord de l’ISS. L’expérience Roll-Out Solar Array (ROSA) a démontré les capacités mécaniques du déploiement des baies en juin 2017.

Les réseaux nouveaux et originaux fourniront ensemble l’électricité nécessaire à la NASA pour utiliser la station spatiale comme tremplin pour ses missions Artemis sur la lune, tout en ouvrant la station spatiale à des activités commerciales et commerciales, y compris des missions d’astronautes privés.

« L’accès à ce laboratoire unique continuera de porter ses fruits alors que les chercheurs étudient les défis de l’exploration future de l’espace lointain et font des découvertes qui améliorent la vie sur Terre », a déclaré Mulholland. « En ce qui concerne la recherche et le développement technologique qui changent la donne, la station spatiale atteint actuellement son plein rythme. »

