Boeing prévoit un lancement le 25 mars pour le prochain vol d’essai de Starliner pour la NASA

Boeing prévoit de lancer son taxi astronaute CST-100 Starliner lors d’un deuxième vol d’essai le 25 mars, ont annoncé des responsables de la société lundi 25 janvier.

Une fusée Atlas V de United Launch Alliance lancera le vaisseau spatial non équipé à partir de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride, après quoi Starliner tentera de se rendre et de s’amarrer avec la Station spatiale internationale (ISS) – ce que le vaisseau spatial n’a pas fait lors de son premier vol d’essai , appelé Orbital Flight Test-1 (OFT-1), en décembre 2019.

La mission à venir, appelée Orbital Flight Test-2 (OFT-2), ne faisait pas à l’origine partie de l’itinéraire de Boeing lorsque la société développait Starliner pour le programme Commercial Crew de la NASA. Mais après qu’une série de problèmes ont empêché l’OFT-1 d’atteindre l’ISS et incité un atterrissage anticipé au Nouveau-Mexique, la NASA et Boeing ont décidé de refaire le vol d’essai sans équipage avant de lancer Starliner avec des astronautes à bord.

L’annonce de la date de lancement cible d’OFT-2 intervient juste une semaine après que le Starliner de Boeing a passé un test clé de requalification logicielle, au cours duquel les équipes de Boeing « ont effectué une revue complète du logiciel et plusieurs séries de tests pour vérifier que le logiciel de Starliner répond aux spécifications de conception », ont déclaré les responsables de Boeing dans un rapport.

« Boeing réalisera également une simulation de bout en bout du vol d’essai OFT-2 en utilisant le matériel de vol et les versions finales du logiciel de vol de Starliner pour modéliser le comportement attendu du véhicule avant le vol », ajoute le communiqué. Boeing avait été critiqué pour ne pas avoir effectué un tel test « de bout en bout » pour l’OFT-1 en 2019, lorsque Starliner n’a pas réussi à atteindre la bonne orbite.

Le vaisseau spatial Starliner entièrement assemblé en préparation pour piloter le test de vol orbital 2 de Boeing est soulevé à l’intérieur de l’usine de production Starliner du Kennedy Space Center en Floride, le 13 janvier 2021. (Crédit d’image: John Grant / Boeing)

Si tout se passe comme prévu avec OFT-2, le vaisseau spatial Starliner effectuera une manœuvre d’insertion en orbite environ 31 minutes après le décollage, envoyant le vaisseau spatial en route vers l’ISS, où il devrait arriver le lendemain (environ 26 heures après décollage).

Le Starliner s’installera de manière autonome au module Harmony de la station spatiale pendant environ une semaine, pendant laquelle l’équipage de sept personnes de l’Expédition 64 déchargera toute cargaison à bord et inspectera le vaisseau spatial. (Starliner peut passer plusieurs mois en orbite, mais cette mission sera courte car ce n’est qu’un test.) Une fois son séjour orbital à l’ISS terminé, Starliner se détachera de manière autonome de la station au retour sur Terre pour un parachute assisté. atterrissage au Nouveau-Mexique.

Si Boeing et la NASA ne découvrent plus de gros problèmes avec Starliner lors de la mission OFT-2, le premier Starliner à voler avec des astronautes à bord pourrait suivre dès juin. Cette mission, appelée Crew Flight Test (CFT), enverra les astronautes de la NASA Mike Fincke, Nicole Mann et Butch Wilmore à l’ISS pour un séjour prolongé. La NASA n’a pas annoncé la durée de la mission CFT, mais en 2019, l’agence a déclaré qu’il s’agirait d’une mission de longue durée qui pourrait potentiellement durer environ six mois.

La première mission opérationnelle à transporter des astronautes, appelée Starliner 1, amènera les astronautes de la NASA Jeanette Epps, Sunita Williams et Josh Cassada à l’ISS pour un séjour de six mois. Cette mission est provisoirement prévue pour au plus tôt en décembre 2021, ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué.

