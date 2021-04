Boeing pousse le deuxième vol d’essai du Starliner à la fin de l’été

Le deuxième vol d’essai de la capsule d’équipage Starliner de Boeing, connue sous le nom de mission Orbital Flight Test-2 (OFT-2), ne décollera que tard cet été. Après des mois de retards, la NASA et Boeing ont repoussé le lancement d’avril à au plus tôt en août, invoquant des conditions météorologiques extrêmes et des problèmes techniques avec l’avionique du vaisseau spatial.

Boeing serait prêt à lancer le vaisseau spatial Starliner non équipé vers la Station spatiale internationale en mai si une opportunité se présentait plus tôt, a déclaré la société dans un communiqué. Cependant, un lancement en mai dépendrait du calendrier des autres missions de maintenance de la station spatiale, de la disponibilité de la fusée Atlas V de la United Launch Alliance et du port spatial Eastern Range, a ajouté la société.

« L’équipe Starliner a terminé tous les travaux sur le véhicule OFT-2, à l’exception des activités à mener plus près du lancement, telles que le chargement de la cargaison et le ravitaillement en carburant du vaisseau spatial », a déclaré Boeing dans le communiqué. « L’équipe a également soumis tous les documents de vérification et de validation à la NASA et est en train de terminer toutes les actions recommandées par l’équipe d’examen indépendant, y compris celles qui n’étaient pas obligatoires avant l’OFT-2. »

En rapport: Le premier vaisseau spatial Starliner de Boeing atterrit au Nouveau-Mexique après un vol d’essai raccourci

À la suite d’un premier vol d’essai bâclé en décembre 2019, au cours duquel Starliner n’a pas réussi à atteindre la Station spatiale internationale, une équipe d’examen de la NASA a identifié 80 problèmes à résoudre par Boeing, principalement dans le logiciel Starliner. Cet échec a retardé le premier test en vol de l’équipage (CFT), dont le lancement est désormais prévu au plus tôt en septembre. Les astronautes de la NASA Butch Wilmore, Nicole Mann et Mike Fincke participeront à la mission CFT.

Les ingénieurs de la société mènent actuellement des simulations logicielles, y compris des tests de confiance et d’intégration de bout en bout qui serviront de répétition générale de mission avant les futurs vols Starliner. Boeing a déclaré qu’il prévoyait de terminer tous les tests logiciels en avril.

L’équipe Starliner se prépare déjà pour CFT et a récemment organisé un exercice avec des astronautes en train de s’habiller et de monter à bord du vaisseau spatial OFT-2 pour une vérification entièrement intégrée et alimentée des systèmes de survie et de communication.

La capsule spatiale Boeing Starliner pour le vol d’essai Orbital Flight Test 2 obtient son bouclier thermique dans cette image fixe d’une vidéo Boeing publiée le 14 octobre 2020. (Crédit d’image: Boeing)

Le programme d’équipage commercial de la NASA a attribué à Boeing un contrat de 4,2 milliards de dollars en 2014 pour lancer entre deux et six missions avec équipage vers la Station spatiale internationale sur son nouveau vaisseau spatial Starliner. Dans le même temps, SpaceX a reçu un contrat similaire, évalué à 2,6 milliards de dollars, pour lancer des astronautes de la NASA sur son vaisseau spatial Crew Dragon.

SpaceX se prépare actuellement à lancer sa deuxième mission opérationnelle avec des astronautes, baptisée Crew-2, jeudi 22 avril. La société a déjà effectué avec succès un vol d’essai sans équipage et avec équipage vers la station spatiale de Crew Dragon. La première mission pleinement opérationnelle de SpaceX avec quatre astronautes, appelée Crew-1, a été lancée sur la station en novembre 2020 et devrait revenir sur Terre le 28 avril.

Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.