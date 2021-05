Boeing et la NASA visent le 30 juillet pour le deuxième vol d’essai de la capsule Starliner

Le taxi astronaute Starliner de Boeing lancera son deuxième vol d’essai en juillet, si tout se passe comme prévu.

La société vise désormais à lancer Starliner au plus tôt le 30 juillet – un peu plus tôt que l’objectif annoncé précédemment de début août. Le prochain décollage lancera Orbital Flight Test-2 (OFT-2), une mission sans équipage vers la Station spatiale internationale.

Boeing a tenté un tel vol d’essai pour la dernière fois en décembre 2019, mais le vaisseau spatial n’a pas atteint la station comme prévu en raison d’une série de problèmes techniques. D’autres retards se sont produits alors que Boeing tentait de répondre aux exigences de la NASA découlant d’un examen après le vol, et des problèmes techniques et météorologiques y avaient également contribué. Boeing a également dû attendre pendant que la NASA tentait de trouver un créneau disponible dans le programme de lancement chargé pour les vaisseaux spatiaux à destination de l’ISS, à la fois avec équipage et sans équipage.

Dans un communiqué de presse, Boeing a décrit ses progrès alors qu’il se prépare pour l’OFT-2.

« Boeing a récemment terminé les tests de bout en bout du logiciel de vol de Starliner en effectuant une mission OFT-2 simulée de cinq jours avec des équipes opérationnelles et le matériel de la plus haute fidélité », a déclaré la société.

« Boeing continuera de soutenir les examens post-test de la NASA et a soumis tous les documents de vérification et de validation OFT-2 », a poursuivi Boeing. « Toutes les actions recommandées par l’équipe d’examen indépendante conjointe Boeing / NASA à la suite du premier vol d’essai de Starliner sont terminées et en attente de fermeture. »

Boeing et SpaceX ont tous deux des contrats d’équipage commercial avec la NASA. SpaceX a maintenant lancé deux missions opérationnelles avec équipage vers l’ISS pour l’agence avec sa capsule Crew Dragon et sa fusée Falcon 9, mais les astronautes doivent encore monter à bord de Starliner. Le succès de l’OFT-2 aidera à ouvrir la voie à des missions avec équipage avec la capsule Boeing, qui, selon Ars Technica, commencera probablement en 2022.

La NASA a choisi de prendre la route de l’équipage commercial pour remplir les chaussures de sa flotte de navettes spatiales, qui a pris sa retraite en 2011 après 30 ans d’opérations orbitales. Le développement de l’équipage commercial remonte à plusieurs administrations présidentielles; après plusieurs séries d’évaluations concurrentielles antérieures, SpaceX et Boeing ont finalement été sélectionnés en 2014 pour se partager un prix de capacité de transport commercial de 6,8 milliards de dollars.

Avant la mise en ligne de Crew Dragon, le vaisseau spatial russe Soyouz était le seul véhicule orbital transportant un équipage disponible à la suite du retrait des navettes. La NASA a dû se procurer des sièges Soyouz en 2021 pour maintenir ses besoins en personnel sur l’ISS.

