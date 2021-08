Boeing continue d’avoir des problèmes avec le système de propulsion du vaisseau spatial Starliner

KOMAR Photo murale intissée de Spacecraft Architecture - Taille: 400 x 280 cm - Komar

Tu veux voir un vaisseau spatial, une fusée ou un satellite de près et en détail ? Pas de problème, avec ce poster XXL spatial ! Intissé allemande de haute qualité (155 g/m²). Reste en forme, est solide, sans odeur et respectueux de l’environnement. Produit certifié FSC® Largeur des lés 50 cm. Nos photographes et designer professionnels garantissent une sensation visuelle de haut niveau. Du design à l’impression MADE IN GERMANY. Couleurs brillantes, résistantes à la lumière et à l’eau et sans odeur. Toutes nos matières sont exemptes de solvants, de phtalates et sont sans danger pour les intérieurs. Appropriées pour les chambres d’enfant et les chambres à coucher. Mode d’emploi inclus. Appliquer la colle sur le mur et tapisser les lés bord à bord. Sans formation de bulles ni plis.