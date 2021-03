Body Count remporte le Grammy de la meilleure performance métal | 45S

XP Détecteur de Métaux Détecteur XP DEUS Lite X35 : 28-RC

Dans cette version le détecteur XP DEUS est équipé du disque DD de 28 cm et de la télécommande, tout pour profiter des meilleures performances et des 35 fréquences au choix ! Paiement sécurisé et en 3 x sans frais.