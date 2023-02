Bocchi le Rocher ! et tous les gagnants des Anime Trending Awards

La plateforme Tendances animées Il vient de réaliser la neuvième édition des » Anime Trending Awards » annuels, où le meilleur de l’anime a été célébré tout au long de 2022, attribuant des prix à différentes productions japonaises dans différentes catégories et productions.

Bien qu’il y ait eu des récompenses dans divers domaines, l’une des récompenses les plus recherchées est l’anime de l’année, prenant dans cette édition l’anime populaire et acclamé »Bocchi le Rocher ! », qui était l’une des grosses surprises de l’année dernière.

Cependant, bien qu’il ait remporté la plus haute décoration des prix, »Bocchi the Rock » a également remporté les catégories Meilleure adaptation d’anime, Meilleure réalisation d’épisode pour son chapitre 8, Meilleure bande originale, Meilleur casting d’acteurs et d’actrices pour le doublage, Meilleure comédie du Year, Best Musical Anime of the Year et Best Slice-of-Life of the Year, remportant un total de huit prix.

Les prix Anime Trending sont choisis par la communauté elle-même, où les participants votent pour le meilleur anime en fonction de leur opinion. L’introduction des Anime Trending Awards se lit comme suit:

» Chaque saison a présenté une sélection variée d’animes exceptionnels et divertissants qui nous ont gardés accrochés tout au long de 2022. Lors des Anime Trending Awards de cette année, de nombreux fans ont fait entendre leur voix et leurs opinions en choisissant le meilleur des meilleurs. »

En plus de »Bocchi the Rock! » établissant le record avec tant de récompenses, bien sûr d’autres animes ont fait une apparition comme »Homme à la tronçonneuse », »Mob Psycho 100 » et »Mon habillage chéri ». Voici la liste de tous les gagnants des Anime Trending Awards 2022 :

Anime de l’année : Bocchi the Rock !

Film d’animation de l’année : Sword Art Online, le film -progressif- Aria d’une nuit sans étoiles.

Personnage masculin de l’année : Shinpei Ajiro, de Summer Time Rendering.

Personnage féminin de l’année : Marin Kitagawa, de My Dress-Up Darling.

Couple de l’année : Miyuki Shirogane et Kaguya Shinomiya de Kaguya-sama : Love is War -Ultra Romantic-.

Meilleure adaptation anime : Bocchi the Rock !

Meilleure animation : Mob Psycho 100.

Meilleur design de personnage : Lycoris Recoil.

Meilleure réalisation d’épisode : Bocchi the Rock ! (en particulier l’épisode 8).

Meilleur scénario original : Cyberpunk : Edgerunners.

Meilleurs scénarios et esthétiques : Call of the Night.

Meilleure bande son : Bocchi the Rock !

Meilleur casting d’acteurs et d’actrices de doublage : Bocchi the Rock !

Meilleure ouverture : Ya Boy Kongming !, avec Chiki Chiki Bam Bam.

Meilleure fin : Call of the Night, avec Yofukashi no Uta.

Meilleur anime d’action/aventure : Chainsaw Man.

Meilleure comédie de l’année : Bocchi the Rock !

Meilleur drame de l’année : Lycoris Recoil.

Meilleur anime fantastique de l’année : Made in Abyss : The Golden City of the Scorching Sun.

Meilleur anime musical de l’année : Bocchi the Rock !

Meilleur anime psychologie / mystère: rendu de l’heure d’été.

Meilleur anime romantique de l’année : Kaguya-sama : Love is War -Ultra Romantic-.

Meilleur anime de science-fiction/mecha : Cyberpunk : Edgerunners.

Meilleure tranche de vie de l’année : Bocchi the Rock !

Meilleur anime sportif : Aoashi.

Meilleure performance d’un personnage masculin : Natsuki Hanae, en tant que Shinpei dans Summer Time Rendering.

Meilleure performance d’un personnage féminin : Astumi Tanezaki, dans le rôle d’Anya dans Spy x Family.