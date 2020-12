Bobby Shmurda envoie un message aux fans après la sortie de Rowdy Rebel

Rowdy Rebel est maintenant un homme libre après avoir été libéré d’une prison de l’État de New York le mardi 15 décembre. Il était derrière les barreaux pendant six ans.

Mais le rappeur GS9 n’a pas quitté la prison tranquillement, il a fait le contraire. Il a dansé hors du lock-up et s’est tenu au sommet d’une voiture pour prétendre qu’il était le roi de New York. Rowdy a même déjà coupé un collier de diamants pour lui-même.

Il l’a également coupé avec Bobby Shmurda sur IG Live et a partagé son message avec les fans.

Bobby a été enfermé avec Rowdy et de nombreux autres membres de l’équipage GS9 en 2014 pour une série d’accusations, notamment tentative de meurtre, tentative d’agression et complot. Bobby sortira le 11 décembre 2021 après avoir pris plus de temps dans son accord de plaidoyer pour réduire les années de peine de Rowdy.

Bobby Shmurda parle aux fans. pic.twitter.com/fLXi3oN8oK – DMTHEWORLD🌐🌐🌐 (@DMTHEWORLD_) 16 décembre 2020

« J’aime tous mes fans, j’aime tout le soutien, nous serons là. Ne trébuchez même pas », a déclaré Bobby. « Bienvenue à la maison, mon grand frère. Tu le sais déjà, tu le mérites. On est sur le point de se présenter comme si on ne putain demain, putain. »

Pensez-vous que Rowdy devrait faire profil bas depuis sa libération ou non?