Bobby Rydell, ancien Teen Idol et Bye Bye Birdie Star, décède à 79 ans

Une autre icône du divertissement n’est plus avec nous, car Bobby Rydell serait décédé. Par TMZ, le célèbre chanteur et Au revoir Birdie La star avait eu des problèmes de santé au cours des derniers mois, selon une source proche de la légende de la musique et du cinéma. Sa maladie n’était pas liée au COVID, car Rydell a récemment reçu un diagnostic de pneumonie et on pense que c’est la cause du décès. Il avait 79 ans.

Rydell a été l’une des premières idoles adolescentes des années 1960, célèbre pour ses tubes classiques comme « Volare » et « Wild One ». Il a joué dans le cadre de la production scénique des Golden Boys aux côtés de Frankie Avalon et Fabian Forte. L’ancienne idole des adolescents était une telle inspiration que Paul McCartney des Beatles a crédité Rydell d’avoir influencé la célèbre chanson du groupe, « She Loves You ». Le nom de l’école dans les versions Broadway et cinématographiques de Graisse, Rydell High, est aussi une référence directe au chanteur ; un projet Lycée Rydell le spin-off a été annoncé en 2019. L’acteur Von Lewis a joué Rydell dans le film de 2018 Livre vert.

Bien que très connu pour sa carrière musicale, Rydell avait fait du travail d’acteur. Il est apparu dans la série des années 1960 Combat! et a joué dans le film de 1975 Cette dame de Pékin, un drame policier réalisé par Eddie Davis. En 1999, il apparaît dans le téléfilm M. Rock ‘n’ Roll : l’histoire d’Alan Freed, qui mettait en vedette Judd Nelson dans le rôle de Freed. Rydell est également apparu comme lui-même sur Les faits de la vie en 1987 et à nouveau dans le film de 2016 Le comédien.

Bobby Rydell a brillé dans Bye Bye Birdie

Le rôle d’acteur le plus notable de Rydell était pour le film à succès de 1963 Au revoir Birdie. Réalisé par George Sidney et écrit par Irving Brecher, le film est adapté de la comédie musicale originale de Michael Stewart. Inspiré de l’histoire d’Elvis Presley rejoignant l’armée américaine dans les années 1950, Bye Bye Birdie suit l’idole adolescente Conrad Birdie (Jesse Pearson) recevant un avis de conscription. Rydell figure en bonne place dans le film en tant que Hugo Peabody, le chéri du lycée de Kim MacAfee d’Ann-Margret. De nombreuses autres stars notables de l’époque sont présentées dans le film, notamment Janet Leigh, Dick Van Dyke, Ed Sullivan et Maureen Stapleton.

Les fans de la musique de Rydell n’oublieront jamais ses chansons classiques, qui incluent des succès populaires comme « Wildwood Days », « Volare », « Swinging School », « Wild One », « I’ve Got Bonnie », « The Cha-Cha-Cha, » et » Forget Him « , parmi beaucoup d’autres. Interprète de toujours, Rydell était toujours actif en tant que chanteur avant son décès. Il devait se produire au Golden Nugget à Atlantic City en juin.

De nombreux amis de Rydell lui rendent hommage. L’acteur Joe Piscopo a tweeté une photo de lui avec le chanteur et a écrit : « Tellement triste d’annoncer que mon pote, le légendaire #BobbyRydell vient de décéder à 79 ans. Repose en paix, mon cher ami. »

« Je suis profondément attristé par la perte de Bobby Rydell, un bon ami et l’une de mes idoles. Il nous manquera beaucoup. Mes prières vont à sa famille », a déclaré un hommage similaire de Tommy James de Tommy James and the Shondells.

Rydell manquera certainement à beaucoup avec tant de fans à travers le monde, et nos condoléances vont à sa famille et à ses amis en ce moment. Puisse Bobby Rydell reposer en paix alors que son héritage perdure à jamais.





