Bobby Moynihan révèle la farce que Robin Williams voulait tirer sur Saturday Night Live

Robin Williams a failli faire une farce au Saturday Night Live acteurs et équipe, mais pour les anciens habitués de la série Bobby Moynihan, c'était une bonne chose que cela ne se soit pas produit. Lors d'une récente apparition sur Le spectacle de ce soirMoynihan a parlé de décrocher son emploi chez SNL en 2008 et à quel point il était excitant. Juste avant ses débuts dans le programme de sketchs comiques, Moynihan est allé présenter un spectacle au théâtre UCB où il a fait part à tout le monde de sa bonne nouvelle.





« Donc, c’était le dimanche soir avant que je ne sois censé y entrer. Le rêve de ma vie est maintenant devenu réalité. Je ne pouvais pas y croire. Et je suis allé à Upright Citizens Brigade, où ils avaient une émission intitulée Asssscat, et nous Je me produisais là-bas. Et j’y suis allé, et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, je vais commencer SNL demain.’ «

Cette journée deviendrait encore plus excitante pour Moynihan, alors que l’acteur et comédien bien-aimé Robin Williams arrivait environ cinq minutes avant l’heure du spectacle, cherchant à faire partie de l’acte. En tant que fan, Moynihan était ravi, qualifiant cela de « deuxième meilleure chose au monde qui aurait pu arriver » après son SNL fonderie. Après le spectacle, cependant, les choses ont pris une tournure lorsque Williams l’a approché avec un argumentaire pour une farce qu’ils pourraient faire ensemble sur le SNL équipage pour le premier jour de Moynihan.

« Robin m’a attrapé par les épaules et m’a dit : ‘J’ai une idée. Donne-moi tes vêtements. Je vais travailler pour toi demain. Tu viens d’avoir Saturday Night Live. Ça ne serait pas hilarant si j’entrais dans travailler pour vous?’ Et je me souviens avoir immédiatement pensé : « Oh, non. C’est une idée terrible. » Je ne veux pas que mon premier jour à SNL voit Lorne Michaels voir Robin Williams entrer dans un t-shirt Bart Simpson. J’étais comme, ‘Non.' »

Selon Moynihan, Williams était tout à fait sérieux pour réussir cette farce. Il a donné son numéro de téléphone à Moynihan avec l’intention de leur faire planifier la farce avant le spectacle. De toute évidence, Moynihan ne voulait pas s’impliquer dans des manigances le premier jour, mais comme il ne savait pas trop comment rejeter poliment Williams, il a tranquillement accepté que cela se produise. Pour le meilleur ou pour le pire, cependant, Williams n’a pas pris contact avec Moynihan. Peut-être que la légende de la comédie tardive a changé d’avis, ou qu’il avait en fait côtelé Moynihan depuis le début.

« Je me dis : 'Comment tu dis non à Robin Williams ? Il était 100 % sérieux. Et puis, j'étais terrifié. Il m'a donné son numéro, et je me suis dit : 'Oh, non, ça va arriver.' Et il n'a jamais appelé, et j'étais vraiment content. »





Bobby Moynihan a passé près d’une décennie sur SNL

Heureusement, le travail de Moynihan à SNL a très bien fonctionné. Après avoir rejoint l’émission en 2008, il est rapidement devenu un favori des fans pour les téléspectateurs. Il a finalement passé près d’une décennie sur la série avant de partir en 2017 à la fin de la saison 42.

Plus récemment, Moynihan a fait du doublage pour Amérique : le film et a joué un rôle dans le film Flore & Ulysse. On peut également le voir dans le prochain film de John Krasinski Si aux côtés de Steve Carell ainsi que de Jerry Seinfeld Unfrosted : l’histoire de la pop-tarte. Les récents crédits télévisés de Moynihan incluent Monsieur le Maire, Loafet Chat de bataille.