Bobby Brown révèle les abus sexuels dans l’enfance et plus dans la nouvelle série A&E

Être Bobby Brown n’est pas une tâche facile, et bientôt les téléspectateurs comprendront mieux à quel point c’est difficile. Connu pour faire partie du groupe de chanteurs R&B pour adolescents New Edition de Boston, le mari de feu Whitney Houston et mener une vie téméraire, le public est sur le point d’apprendre pourquoi le tumulte s’est infiltré dans son être même. Tout remonte à l’enfance et en première ce mois-ci, A&E présentera deux séries centrées sur le Ma prérogative début de la vie du chanteur jusqu’à nos jours.

Le documentaire de l’événement de deux nuits Biographie : Bobby Brown sera diffusé le lundi 30 mai et le mardi 31 mai 2022 sur A&E à 20 h 00 HNE. Aussi, ce mardi soir, la série de 12 épisodes Bobby Brown : chaque petit pas fera ses débuts à 22 h 00 HNE sur A&E. Cependant, des détails comme les abus sexuels passés par un prêtre font déjà surface et la vie avec Houston.

La réputation de Bad Boy de Bobby Brown est tamponnée par la vie de famille







Le documentaire révélateur comprend des interviews exclusives de Babyface, Usher, Jermaine Dupri, Keith Sweat, Ricky Bell de New Editions, Michael Bivins, Ronnie DeVoe et Johnny Gill, ainsi que des membres de la famille de Brown. Dans ce document, Brown parle de ses traumatismes d’enfance, de sa lutte contre la toxicomanie, de la perte de Houston et de ses deux enfants, et il y a des images de sa visite sur les tombes de Whitney Houston et de sa fille Bobbi Kristina. Avance rapide vers sa prochaine série de téléréalité, où le public peut jeter un coup d’œil dans la vie de Brown avec sa femme Alicia Etheredge-Brown et leurs enfants alors qu’il se concentre sur la nouvelle musique, les nouvelles entreprises et les tournées avec New Edition.

Bobby Brown a récemment révélé qu’un prêtre l’avait agressé lorsqu’il était enfant. Après que sa mère ait été arrêtée et battue alors qu’elle tentait de briser une bagarre dans leur rue et pendant que son père était au travail, il a été placé en détention provisoire par les services sociaux dans un lieu soi-disant «religieux» où, comme le raconte Brown, un prêtre a essayé de le toucher là où il ne devrait pas, mais il a donné des coups de pied et de poing à l’homme jusqu’à ce qu’il s’échappe. L’homme de 53 ans a déclaré que même s’il était un jeune garçon qui ne connaissait pas les limites sexuelles, il savait qu’il ne voulait pas être touché comme ça. Il se souvient également, lors de l’interview documentaire, avoir été témoin de la mort poignardée de son meilleur ami sur un vélo à l’âge de 12 ans et avoir vu son ami le regarder dans les yeux alors qu’il décédait. Le chanteur ajoute qu’il rêve souvent de son défunt fils et de sa défunte fille.





Biographie : Bobby Brown diffusé le 30 mai et le 31 mai 2022 à 20 h 00 HNE sur A&E et Bobby Marron : chaque petit pas premières le 31 mai 2022 à 22 h 00 HNE sur A&E, avec de nouveaux épisodes diffusés les mardis à 21 h 00 HNE à partir du 7 juin.





