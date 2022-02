Boba Fett : un fan découvre un étrange jouet de bowling dans la série Disney Plus

Le livre de Boba Fett a pris fin et qui la finale de DisneyPlus-série suivie de près, doit avoir vu une certaine scène. Le gardien et l’intendant s’y arrêtent Mok Shaiz tenant un vieil ordinateur de poche curieux. Comme l’a remarqué un fan, il s’agit d’un vrai jouet de bowling très spécial et numérique.

La série Boba Fett montre un ancien ordinateur de poche de jeu des années 1980

C’est de cela qu’il s’agit : Dans une scène de la finale de la saison de Boba Fett, nous voyons l’assistant de Mok Shaiz utiliser un appareil spécial. Mais c’est ce que c’est pas n’importe quel mannequin ou un appareil portatif spécialement conçu, mais un Jouets des années 1980.

Plus précisément : vers un jeu de quilles numérique appelé Coleco Bowlatronic, lancé en 1981. Nous devons cette connaissance d’initié relativement obscure à l’ancien journaliste et développeur Mike Mika. Apparemment, il a reconnu le bon morceau au premier coup d’œil en regardant « Boba Fett », même de dos.

Vous pouvez voir comment cette bizarrerie joue et sonne regarder dans cette vidéo (via Kotaku):

Pas la première fois il arrive que dans Star Wars accessoires très pratiques à utiliser. Mais au contraire. Même dans le Série Disney Plus Boba Fett ou The Mandalorian voyaient déjà des choses qui semblaient étrangement familières à de nombreux fans – et servaient leur objectif :

mais Aussi dans les films Star Wars quelque chose comme ça a été remarqué encore et encore. Par exemple avec un rasoir réutilisé :

Ou un Nokia N Gage:

attends c’est quoi. est-ce….

…… à ngage ??????? – Citrouille de verre Deneb 〜Dream Fighter〜 (@spacegetup) 11 février 2022

Mais il y en avait déjà quelques-uns dans « Le Livre de Boba Fett ». Robots Boston Dynamics voir. A leur vue, cependant, de nombreux fans ont dans leur immersion perturbée se sentait:

Que pensez-vous de tels accessoires ? Dites le nous dans les commentaires.