Boba Fett : Quand la nouvelle série Star Wars continuera-t-elle sur Disney Plus ? Heure Date

La première guerres des étoiles-Série à succès Le Mandalorien déjà assuré un véritable afflux de téléspectateurs sur le nouveau service de streaming Disney Plus – et aussi la nouvelle série en tant que spin-off sur le légendaire chasseur de primes Boba Fett n’est en rien inférieur au succès.

Les deux premiers épisodes de « The Book of Boba Fett » avec Temuera Morrison et Ming-Na Wen dans le rôle de Boba Fett et Fennec Shand ont surpris et ravi les fans avec un cadre familier, des personnages populaires et nouveaux, des rebondissements inattendus et une abondance d’allusions à la totalité univers Star Wars.

Nous vous dirons quand et comment les choses continueront après les deux premiers épisodes de Disney Plus et à quoi nous pouvons nous attendre dans les nouveaux épisodes.

Heure : quand les nouveaux épisodes de Boba Fett apparaîtront-ils sur Disney Plus ?

« Le Livre de Boba Fett » est disponible sur le service de streaming Disney+ depuis le 29 décembre. Les épisodes restants sont diffusés comme d’habitude sur une base hebdomadaire : Tous les mercredis à 9h. un nouvel épisode est sur le point de commencer.

Aperçu des dates prévues pour les différents épisodes :

Épisode : 29 décembre 2021 Épisode : 5 janvier 2022 Épisode : 12 janvier 2022 Épisode : 19 janvier 2022 Épisode : 26 janvier 2022 Épisode : 02 février 2022 Épisode : 09 février 2022

À quoi peut-on s’attendre dans les nouveaux épisodes de Boba Fett sur Disney Plus ?

Au début de la nouvelle série, nous voyons Temuera Morrison et Ming-Na Wen comme Boba Fett et Fennec Shand, qui a immédiatement suivi la 2e saison « The Mandalorian » sur la planète désertique Tatooine contrôle de l’empire criminel de Jabba le Hutt ainsi que sa place sur le trône du palais. Mais peu après leur arrivée, de nouveaux opposants s’annoncent, les Pouvoir sur l’empire de Jabba profiter de.

Les deux premiers épisodes contenaient déjà beaucoup Surprises pour les fansqui ne changera pas dans les prochains épisodes. L’intrigue jusqu’au La finale de la saison est toujours top secrète. L’acteur de Boba Fett, Temuera Morrison, a récemment révélé quelques détails dans une interview que les fans peuvent attendre avec impatience. Ainsi est De gros projets pour la finale:

« Oui, plein de surprises. Le livre de Boba Fett est une série pleine de surprises. Oui, nous avons de très bonnes choses. Oh et attends le septième épisode, juste wow ! «

Pour des raisons compréhensibles, il n’a pas encore voulu révéler de détails. Mais il y a déjà beaucoup de spéculations quant à savoir si la nouvelle série se terminera en une Scène post générique à propos d’une référence à Le Mandalorien Saison 3 prêt? Enfin, des retrouvailles avec Mando et Baby Yoda sont prévues pour la fin de l’année.

De plus, de nombreuses autres séries « Star Wars » sont déjà en préparation, par exemple avec Obi-Wan Kenobi et Ahsoka et quelques autres.