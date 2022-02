Boba Fett Episode 6: Les 10 œufs de Pâques les plus cool et les références de l’épisode 6

Dans le 6ème épisode à partir de Le livre de Boba Fett il y a non seulement beaucoup de surprises, mais aussi l’une ou l’autre cool Œuf de Pâquesainsi que certaines références à l’ensemble guerres des étoiles-Univers. C’est ce dont nous voulons parler dans ce post.

Dans cette liste, vous trouverez les œufs de Pâques et les références les plus remarquables. Qu’avez-vous pensé de l’épisode 6 de Boba Fett – sans Boba Fett ? Paradoxal, mais n’hésitez pas à nous l’écrire en commentaire et à en discuter avec nous !

Mais d’abord : ici ça va au plus excitant Oeufs de Pâques du 5ème épisode. Aussi, vous pouvez tout savoir ici Le retour du petit coquinet ce que cela signifie quand deux entiers Les générations de Star Wars se heurtent.

Boba Fett : des œufs de Pâques sympas du chapitre 6

Il y a aussi de nombreuses allusions dans le chapitre 6, que nous aimerions vous expliquer à ce stade. Lesquelles des références avez-vous reconnues immédiatement et lesquelles vous ont glissé entre les doigts ?

Machine à glace légendaire

Dans la scène d’ouverture, nous voyons des membres des crédits Pyke Syndicate et Republic dans un conteneur au-dessus d’un speeder. Cette récipientdans lequel les choses sont maintenant transportées plus fréquemment dans l’univers « Star Wars », atteint loin dans le Histoire de Star Wars retour.

Il s’agit d’environ un légendaire machine à glace, qui était détenu par un figurant dans « Star Wars Episode V : L’Empire contre-attaque » alors qu’il quittait le stand du nuage après que l’alarme ait retenti. Il s’enfuit et n’est plus visible qu’en arrière-plan, mais on sait maintenant que cet appareil extravagant était en réalité une véritable machine à glace. Curieusement, il existe aujourd’hui de nombreux cosplays de ce « personnage ».

© Disney/Lucasfilm

© Disney/Lucasfilm

R2D2 dans le chasseur N-1

Après le Mandalorien avec son Chasseur N-1 arrive sur les lieux de l’événement R2D2 montré pendant un bref instant assis dans le starfighter. Il s’agit d’un petit œuf de Pâques lié à la trilogie préquelle. Plus précisément, sur Star Wars Episode 1 : La Menace Fantôme, où il est connu pour avoir volé avec Anakin Skywalker dans un tel chasseur Naboo. Bien sûr, ce cadre n’a pas été créé par hasard.

© Disney/Lucasfilm

La référence de formation de Grogu

Grogu lui-même n’est bien sûr pas une référence directe, bien que nous utilisions ici le Connexion au Mandalorien peuvent produire. Mais que signifie exactement la référence de formation de Grogu ?

Luke Skywalker dit à Grogu qu’il semble perdu en l’entraînant. Et vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais c’est essentiellement une référence à l’épisode précédent.

Parce que le Forgeron d’armes Mandalorien dit exactement la même chose à Mando. Cette référence montre donc que les deux – Mando et Grogu – ne sont pas entièrement concentrés, c’est-à-dire qu’ils semblent penser l’un à l’autre. Une préfiguration des grandes retrouvailles de la saison 3 ?

Luke Skywalker a l’air mieux ?!

Après la première apparition du jeune Luke Skywalker dans The Mandalorian: Chapter 16, la communauté a beaucoup critiqué le fait que Luke n’avait pas l’air assez authentique, donc l’illusion n’a pas tout à fait fonctionné.

Pour l’avenir, respectivement Disney Lumière industrielle et magie (ILM), cependant, un surdoué supplémentaire artiste deepfake ensemble, à savoir Shamook. Il devrait désormais renforcer cette illusion, qui a souvent convaincu avec ses oeuvres sur YouTube.

Le résultat culmine dans une version beaucoup plus crédible du Livre de Boba Fett. Même s’il y a encore des points ici et là où cette version n’est pas tout à fait convaincante, le calcul s’en sort un peu mieux au final.

© Disney/Lucasfilm

Avec certitude…

Lors de sa tournée avec Mando dit Ahsokaqu’il pas d’endroit sûr dans la galaxie lointaine, très lointaine comme « ici avec Luke ». C’est assez drôle parce que nous avons vu dans la trilogie suivante que ce n’est pas tout à fait vrai. Une référence très divertissante qui fera sourire tout fan de Star Wars. Surtout parce qu’elle le dit avec une réelle conviction ! Elle y croit vraiment…

Voici un emblème de la sécurité dont nous sommes autorisés à profiter avec Luke Skywalker dans son temple Jedi local :

© Disney/Lucasfilm

Les enseignements de Luc sont connus ?

Il existe plusieurs parallèles dans le chapitre 6 qui se rapportent à l’épisode 5 de Star Wars : L’Empire contre-attaque. Par exemple, lorsque Luke forme son nouvel apprenti, Grogu, il consulte de nombreux enseignements de Yoda. Cela signifie qu’il a manifestement tiré plus de l’entraînement qu’il n’y paraissait ici et là.

« Non. N’essaye pas. Faites-le ou ne le faites pas. Il n’y a pas d’essai » Yoda dans L’Empire contre-attaque !

« Vous essayez trop dur Il n’y a pas d’essai. Fais le‘ Luke Skywalker dans Le Livre de Boba Fett.

Au moins, il forme ses élèves à partir de maintenant manière similaire, comme le montre la formation avec Grogu. Une belle référence aux jours passés « Star Wars » de la première heure ?

Nous voyons un parallèle similaire, par exemple, lorsque Grogu sur une jambe du pouvoir, ou plus précisément, de l’équilibre en son sein. Cette scène nous semble familière pour une raison, car Star Wars Ep. 5 a essentiellement la même séquence. Seulement à l’époque, Luke approchait cet équilibre sur un bras, pas sur un bras. Donc tout est lié.

© Disney/Lucasfilm

© Disney/Lucasfilm

Marksman-H, droïde d’entraînement à distance

Luke Skywalker en fait la démonstration plus tard dans cet entraînement Formation de droïdes à distance. Il s’agit d’un droïde créé à des fins d’entraînement.

Cela existe depuis 1977, lorsque Luke Skywalker lui-même avait son propre droïde dans Star Wars Ep. 4 compétences au sabre laser amélioré. Ils ont été construits pour améliorer la capacité coups de blaster avec le éloigner le sabre laser.

Nous avons déjà vu ces droïdes d’entraînement dans Star Wars Ep. 2, où le les jeunes sous la garde de Maître Yoda formé, ou même dans Star Wars Ep. 9, formé dans l’épisode Rey aussi avec un tel droïde.

© Disney/Lucasfilm

Faites confiance à votre instinct ! Ou plutôt pas ?

Une petite allusion s’est poursuivie dans le paroles d’Ahsoka Tano caché, qui conseille à Luke Skywalker de faire confiance à son instinct. Cette formulation nous semble-t-elle familière ? Parce qu’il ne tombe pas la première fois dans la saga star.

A déjà cette phrase ou ce conseil Qui-Gon Jinn dans Star Wars Ep 1 prononcé qui cela à Anakin Skywalker mentionné.

On sait aujourd’hui ce qui en est résulté. En dehors Anakin Skywalker est finalement devenu Dark Vador. Vous pourriez donc penser que ce conseil laisse un peu à désirer. Mais blague à part. Aller avec votre instinct semble toujours être la bonne chose à faire, plus ou moins, finalement.

Os d’un dragon Krayt

Dans The Mandalorian: Chapter 9, ils l’ont Mando et Cobb Vanth avant avec un vrai Dragon Krayt enregistré, dont la vie a finalement pris fin brutalement.

© Disney/Lucasfilm

la os de ce dragon on le revoit dans « Le Livre de Boba Fett : Chapitre 6 », car les Javas se sont emparés du crâne du dragon. Quel coup cool? Et une petite référence à la série The Mandalorian. On les voit même plus tard Os du Dragon à Freetown encore. Une décoration assez macabre pour un bar, qu’en pensez-vous ?

En savoir plus sur ces monstrueux Dragon Krayt vous pouvez le découvrir dans cet article, dans lequel nous clarifions également ce qui se passe avec le perle mystérieuse a dessus, que les gens du sable ont pris.

Est-ce toujours Star Wars ou déjà un western ?

Bien que nous en reparlerons un peu plus dans un autre article Les débuts en direct de Cad Bane allons un peu plus loin dans l’introduction de ce plaisir pour la foule.

Parce que oui, beaucoup de ces plans sont essentiellement sur anciens westerns spaghetti comme celui de Sergio Leone – c’est-à-dire « Pour une poignée de dollars » ou « Joue-moi le chant de la mort » – entrouverte. Cela inclut les plans en général comme les gros plans des étuis, les gros plans des visages et même le stupide jeune maréchal adjoint est là.

Dans l’ensemble, Star Wars cache beaucoup de scènes inspirées de ces anciennes images, en particulier dans The Mandalorian, il y a d’innombrables scènes. Après tout, Jon Favreau et Dave Filoni sont de grands fans de Western.