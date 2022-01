Boba Fett Episode 3 : Les 9 œufs de Pâques les plus excitants et les références de l’épisode 3

Dans le 3ème épisode à partir de Le livre de Boba Fett il y avait l’un ou l’autre truc cool Œuf de Pâques et aussi avec des allusions au passé de la guerres des étoiles-Univers n’était pas avare. Mais qu’est-ce que seuls des yeux d’aigle parmi vous ont discerné ? Ci-dessous, nous avons à nouveau préparé pour vous les références les plus notables que vous avez peut-être manquées.

Mais d’abord : ici vous arrivez au plus excitant Oeufs de Pâques du 2ème épisode. Vous pouvez également découvrir de nous ce que c’est réellement Syndicat de Pyke est qui le sinistre Wookiee Black Krrsantan devrait être et ce que Temuera Morrison pour la finale a promis.

Boba Fett : Oeufs de Pâques sympas de l’épisode 3

Mais il y a aussi de nombreuses références dans le 3e épisode que nous ne voulons pas vous cacher. Laquelle de ces références et allusions avez-vous oubliée ?

L’eau sur Tatooine : leçon d’histoire

Puisqu’il est à nouveau mentionné dans l’épisode 3, jetons un coup d’œil à l’univers élargi (aujourd’hui Légendes de la guerre des étoiles). On en parle sur Tatooine une fois les mers existait et c’est déjà expliqué un peu plus dans les comics.

Ainsi, il y avait autrefois des mers glorieuses et des villes prospères à travers la planète gouvernées par les kumumgah était habité. Mais ensuite ils sont venus Rakatan, cette Empire Rakatan ou aussi connu sous ce nom Empire infini.

Cet empire pré-républicain était le première puissance galactique dans l’univers Star Wars. Les Rakatan ont tout conquis et asservi dans la galaxie connue, y compris les gens du sable et les humains Tatooine.

Après un rébellion Finalement, un bombardement cataclysmique s’ensuivit. Le Rakatan a dévasté la planète entière à tel point que l’écosystème a été détruit et le monde désertique que nous connaissons aujourd’hui est le résultat de cette attaque.

Si nous canon bientôt pour en savoir plus sur le Rakatan ?

Gang cyberpunk sur scooters Vespa

Boba Fett en rencontre un au chapitre 3 équipement cyberpunk et si vous le véhicule l’air un peu familier, ce n’est pas étonnant.

En fait, ces machines s’appuient sur scooter Vespa traditionnel ou des marques similaires qui viennent dans toutes les formes et couleurs. En particulier, la variété des couleurs et la conception simple des compagnons indiquent le notoire scooter le L’ère Vespa. Mais ils vous les rappellent aussi un peu Motos des Power Rangers.

Incidemment, il existe également de tels véhicules dans la réalité plusieurs miroirs, qui a été reporté sur certaines machines dans Le Livre de Boba Fett.

S’ils sont réellement dans la série seulement 50cc avoir sous le capot? Du moins, il semble que oui.

Bon à savoir: Saviez-vous que Vespa utilise l’électricité depuis 2020 ? En 2020 est devenu le premier Scooter Vespa Elettrica introduit, le maximum jusqu’à 70 km/h entraînements (mission éducative).

© Disney/Lucasfilm

Oeufs de Pâques pour The Mandalorian

Dans une scène où Boba Fett est sur un bantha balades, on voit une paire de casques empalés derrière lui. Un personnage familier se cache derrière ces casques Stormtrooper. En réalité Devise Peli avec elle Droïdes DUM respectivement droïdes de boxe (Pit Droids), plus tard dans la chronologie dans Moïse Eisley rencontre Mando et Grogu.

Les casques à pointes Stormtrooper que l’on voit aussi dans Le Mandalorien ont vu, soit dit en passant, sont une source d’inspiration qui « Apocalypse maintenant » vient d’un drame de guerre de 1979 Jon Favreau une fois parlé.

© Disney/Lucasfilm

Boba Fett, le cavalier tout puissant !

Après avoir remis l’impressionnant Cadeau Hutt Boba Fett laisse tomber dans une ligne de touche qu’il a monté des créatures dans le passé qui 10 fois plus gros qu’un rancoeur. Quelle monstruosité aurait-il pu entendre par là ?

Nous avons une idée. Parce que dans ça guerres des étoiles Spécial vacances du années 1978 il y avait le court métrage d’animation L’histoire du fidèle Wookiee. Ici, Boba Fett a été présenté en tant que personnage avant « Star Wars Episode 5: The Empire Strikes Back » et ici, il s’agit de ce visage. Ici, il chevauchait un gigantesque dinosaure extraterrestre Panna Premier: une Ichtyodonte de Pair.

Cela signifie probablement aussi que le Holiday Special est maintenant disponible pour le canon officiel de Star Wars entendu?

©Disney

Pas en carbonite ?

Il y a un petit, mais non moins important œuf de Pâques si nous écoutons attentivement. Quand Boba Fett dans son Réservoir Bacta mensonges, vous entendrez tout un effet sonore spécial. Cet effet sonore était auparavant utilisé dans Star Wars Episode VI : Le Retour du Jedi. Et exactement au moment où Han Solo décongèle, donc à partir du carbonite se réveille.

Gémeaux: « Avait Black Krrsantan! »

Dans le 3ème épisode l’un des jumeaux dit que Boba Fett est le Wookiee Krissantan noir ou Black K « revend » aux gladiateurs. Et il y a plus que vous ne le pensez à première vue.

Dans les comics, Black K se bat comme un guerrier dans le fosses de gladiateurs. Celles-ci provenaient du Frères Xonti exploité qui utilisait des esclaves pour apprendre d’eux au combat. Ici, vous pouvez en savoir plus sur Black K et son passé.

Sorcières de Dathomir

En remarque, le gardien de la rancœur mentionne que l’on pouvait chevaucher une rancœur et même « les sorcières de Dathomir chevauchaient la rancœur ».

Il les entend par là Sorcières de Dathomir, dont nous sommes issus entre autres Star Wars Jedi : Ordre déchu connaître. Elles sont aussi appelées sorcières de pouvoir. Ils sont une race humaine réceptive à la Force, vivant en clans sur la planète Dathomir. Une Nightsister bien connue – les Sœurs de la Nuit sont un ordre de sorcières Dathomir – est Asajj Ventress, quoi dans Star Wars: La guerre des clones est ramassé.

Bon à savoir: Les sorcières Dathomir peuvent Côté obscur utiliser le pouvoir. Cependant, ce n’est pas le bienvenu. Si une sorcière utilise ce pouvoir, elle est punie d’un bannissement. Ensuite, elle doit regretter ses actes dans le désert avant de pouvoir être réintégrée dans le clan.

©Disney

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le jeu ici:

Luke Skywalker dans Le Livre de Boba Fett ?

Dans le cadre de la poursuite qui se déroule vers la fin de l’épisode, l’un des participants s’écrase sur une peinture de Jabba le Hutt. Mais ce n’est pas n’importe Peinture de Jabba.

En fait, il s’agit d’une œuvre d’art conceptuel bien connue créée par Ralph McQuarrie a été fait. Il y a cependant un changement amusant. Regardez de près.

©Disney

Eh bien, avez-vous trouvé l’erreur? Cette image montre en fait un Scène de Star Wars épisode 6 : Le retour du Jedi. Ce qui, d’une certaine manière, pour un portrait de Jabba, n’aurait aucun sens. Mais les responsables ont très légèrement modifié l’image de cet épisode et Luke vient de supprimer. Donc ça prend à nouveau du sens. Mais à quoi ressemble l’image dans l’original?

© Disney/Lucasfilm

Aujourd’hui, nous savons que George Lucas n’a été crédité qu’occasionnellement des illustrations impressionnantes de Ralph McQuarrie Renard du 20e siècle pourrait convaincre de financer et de tourner Star Wars. Sans son talent, au pire, Star Wars n’aurait jamais pu devenir une réalité.

Bon à savoir: Soit dit en passant, l’artiste conceptuel de « Star Wars Episode 5 : L’Empire contre-attaque » est brièvement Le général McQuarrie voir. Son visage a donc été immortalisé en camée dans la série de films.

Robert Rodriguez et Danny Trejo

Robert Rodríguez et Danny Tréjo partager une longue histoire cinématographique. Entre autres, ils ont travaillé ensemble sur « Sin City », « Machete » ou « Spy Kids ».

Trejo fait un petit retour dans The Book of Boba Fett, Episode 3, produit par Rodriguez. Il agit comme garde rancune et les deux grands du cinéma sont réunis.

Déjà su? Danny Trejo est le cousin de Robert Rodriguez.

©Disney

Ici, vous pouvez tout lire sur les réactions des fans, qui ne pourraient pas être plus surpris par le caméo de Trejo !