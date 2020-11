Boba Fett Disney + Minisérie commencera à tourner la semaine prochaine?

Le projet Boba Fett, dont la rumeur est longue, commencerait la production la semaine prochaine. Alors qu’un film était en développement chez Lucasfilm pendant plusieurs années, ces plans ont été abandonnés après Solo n’a pas répondu aux attentes au box-office et Guerres des étoiles la fatigue a commencé à s’installer. Disney a décidé de ralentir ses projets avec la franchise, qui comprenait le Boba Fett film et le Obi Wan Kenobi film, ainsi que plusieurs autres projets qui étaient à divers stades de développement.

Maintenant, il semble que Disney + a un Boba Fett mini-série en route. Les détails sont rares, mais on pense que Temuera Morrison, qui vient de se présenter Le mandalorien la saison 2, jouera dans la série mystérieuse. Aucun autre détail n’a été révélé, mais le tournage de la série devrait commencer en novembre, avec la saison 3 de Le mandalorien, qui n’a pas encore été officiellement éclairé par Disney au moment d’écrire ces lignes. Cela dit, Disney ramènera probablement Pedro Pascal et le gang pour plus d’aventures avec Baby Yoda.

L’armure de Boba Fett est apparue dans Le mandalorien première de la saison 2, avec Temuera Morrison, laissant Guerres des étoiles fans avec beaucoup de questions, en particulier sur les chances de survivre au Sarlaac. Cela étant dit, Disney et Lucasfilm ont renouvelé et créé de nouvelles marques pour Boba Fett, qui comprend une variété de marchandises différentes, ce qui signifie que le personnage revient d’une manière ou d’une autre Guerres des étoiles galaxie. Quant à savoir comment cela se déroulera dans Le mandalorien et au-delà, ce n’est pas clair pour le moment.

le Boba Fett La minisérie a été évoquée pour la première fois en mai, bien qu’aucun détail ne soit disponible, à part le fait que le projet était en développement. L’ancien PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré: « la priorité [for Star Wars] dans les années à venir, c’est la télévision. »Plus tôt cette année, Iger a laissé entendre que davantage de spin-off Le mandalorien. Il y a « plus venant de Le mandalorien… y compris la possibilité de lui donner plus de personnages et la possibilité de prendre ces personnages dans leurs propres directions en termes de séries. «

Le mandalorien la saison 2 est actuellement diffusée sur Disney +, tandis que le Obi Wan Kenobi La série devrait commencer la production au début de l’année prochaine. Ewan McGregor revient pour dépeindre le maître Jedi et les fans sont vraiment ravis de voir ce que sera ce spectacle. le Rogue One Prequel la série est également en cours, bien que les détails soient rares. On pense que la série entrera également en production à un moment donné l’année prochaine. En ce qui concerne la Boba Fett minisérie, nous devrons simplement attendre de voir ce que Disney et Lucasfilm ont dans leurs manches et qui va prendre en charge le projet. Deadline a été le premier à rendre compte de la Boba Fett minisérie débutant la production la semaine prochaine.

