Boba Fett affronte la galaxie dans la nouvelle série audacieuse de Marvel Comics «  Star Wars: War of the Bounty Hunters  »

À partir de mai, un barrage de chasseurs de primes « Star Wars » arrive à Marvel Comics dans une série croisée épique couvrant cinq titres impliquant des mercenaires de tous les coins du cosmos.

La « Guerre des chasseurs de primes » de Marvel a été engendrée par un discours sauvage de 2019 livré par l’écrivain à succès Charles Soule (« La Haute République: Lumière du Jedi »), où il a posé la question de ce qui est arrivé à Boba Fett lors de la livraison du corps gelé. de Han Solo à Jabba le Hutt après «L’Empire contre-attaque» mais avant «Le retour du Jedi».

Pour répondre à ce mystère, l’ambitieux événement multi-titres est lancé le 5 mai avec « War of the Bounty Hunters Alpha # 1 », un numéro de prélude écrit par Charles Soule avec des illustrations de Steve McNiven.

« Boba Fett n’emmène clairement pas Han Solo directement au palais de Jabba », a déclaré Soule à StarWars.com. « Quelque chose devait se passer entre ce temps intermédiaire entre Empire et Jedi. Et je me suis dit: ‘Je voudrais raconter cette histoire, et j’aimerais que ce soit à propos de Boba Fett et de ce qui lui arrive.' »

À partir de ce point de départ, l’événement se déroulera dans la liste des titres phares de Marvel, notamment « Star Wars », « Star Wars: Bounty Hunters », « Star Wars: Darth Vader » et « Star Wars: Docteur Aphra », avec chacun spin-off commençant par des numéros spéciaux de prélude tout au long du mois de mai.

« Boba Fett est en possession de Han Solo à la fin de » Empire Strikes Back « , et au début de » War of the Bounty Hunters « , il ne l’est pas », a déclaré Soule. « Et il va faire tout ce qu’il peut pour le récupérer, quoi qu’il arrive. Peu importe qui se trouve sur son chemin. »

(Crédit d’image: Marvel Comics)

En juin, le crossover prend de l’ampleur dans une mini-série tapageuse de cinq numéros « La guerre des chasseurs de primes » de Soule et de l’artiste Luke Ross où toute la galaxie, de la rébellion à l’Empire, se heurte pour tenter de remporter le grand prix: Han Solo!

« L’histoire principale à laquelle nous avons affaire est une épopée policière centrée sur Boba Fett, qui implique que Boba Fett affronte certains des plus gros frappeurs de la galaxie », a ajouté Soule. « C’est Jabba le Hutt. C’est Black Sun. C’est Dark Vador. Et un tas d’autres – factions et ainsi de suite – qui, je pense, seront vraiment intéressants pour les fans. C’est fondamentalement Boba Fett, seul, contre tous ces gens. «

Soule affirme que cela pourrait être la plus grande histoire de « Star Wars » que Marvel ait jamais embrassée, et il admet que cet événement est une véritable collaboration entre lui-même et de nombreux experts de « Star Wars » comme les écrivains Greg Pak (« Darth Vader »), Alyssa Wong ( » Docteur Aphra « ) et Ethan Sacks ( » Bounty Hunters « ).

«Mes co-auteurs de cette histoire, et tous les grands artistes avec lesquels nous travaillons, c’est une équipe fantastique», note-t-il à StarWars.com. «Cela vient peut-être de mon cerveau dans une certaine mesure, mais nous y ajoutons tous des choses, et nous y ajoutons tous des choses vraiment intéressantes. Tout le monde peut raconter sa propre histoire dans cette intrigue globale de Boba Fett essayant pour obtenir ce qui est à lui. «

« La guerre des chasseurs de primes Alpha # 1 » de Marvel met tout en action à partir du 5 mai. Découvrez le coup d’oeil de quatre pages dans la galerie ci-dessous.

Image 1 sur 4 (Crédit d’image: Marvel Comics) Image 2 sur 4 (Crédit d’image: Marvel Comics) Image 3 sur 4 (Crédit d’image: Marvel Comics) Image 4 sur 4 (Crédit d’image: Marvel Comics)

