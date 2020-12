Boba Fett Acteur de retour dans Obi-Wan Kenobi Disney + Minisérie, mais dans un rôle différent?

Guerres des étoiles étoile préquelle Temuera Morrison est bel et bien revenu dans une galaxie lointaine, très lointaine, l’acteur rejoignant apparemment le prochain Obi Wan Kenobi série qui a été récemment détaillée lors de l’événement Disney Investor Day. Alors que Morrison joue actuellement le rôle de Boba Fett dans la deuxième saison de The Mandalorian, alors que le personnage aurait également reçu sa propre série dérivée, l’acteur assumera désormais le rôle du commandant Cody dans la mini-série autonome d’Obi-Wan.

Le commandant Cody, alias CC-2224, devrait être familier aux fans de la série animée Star Wars: La guerre des clones et est un soldat clone qui a servi sous le commandement du général Kenobi. Cody a commencé comme un allié de premier plan pour les Jedi, bien qu’il ait été parmi les premiers à les allumer et à tenter de tuer Obi-Wan lorsque l’empereur Palpatine a émis l’ordre 66 lors de la finale de Star Wars: La revanche des Sith. Avec un changement d’allégeance aussi extrême, le commandant Cody offrirait une autre réunion émotionnelle à Obi-Wan, le personnage étant sans aucun doute chargé de retrouver le légendaire maître Jedi de Dark Vador.

La récente journée des investisseurs Disney a été pleine à craquer avec Guerres des étoiles surprises, l’une des plus importantes étant l’annonce que Hayden Christensen reviendra pour jouer Sith Lord Darth Vader dans le Obi Wan Kenobi Série Disney +. Bien que les détails de son implication restent rares, il est probable que, selon les rumeurs précédentes, Vader tentera de retrouver son ancien mentor et ami.

Ewan McGregor, qui reprendra le rôle d’Obi-Wan Kenobi pour la série, a été présenté à l’événement, l’acteur exprimant son enthousiasme face au retour de Hayden Christensen. « La plus belle chose de toutes [about the series] est que cela m’a ramené avec Hayden « , a déclaré McGregor. McGregor a également tease un autre choc de sabres laser entre les deux, l’acteur disant qu’ils auront » un autre swing l’un à l’autre « pendant les événements de Obi Wan Kenobi.

Très peu de détails ont été révélés sur la série Disney +, mais nous savons maintenant que les événements de Obi Wan Kenobi aura lieu environ dix ans après la fin des années 2005 La revanche des Sith et continuera l’une des plus grandes rivalités en Guerres des étoiles tradition, avec la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, le décrivant comme «le match revanche du siècle».

La série devrait commencer la production au début de l’année prochaine, avec The Mandalorian et Mieux vaut appeler Saul Deborah Chow à la barre. Au cours de l’événement Disney Investor Day, Chow a offert un petit aperçu de ce à quoi s’attendre de la série, révélant que l’intrigue part d’un principe simple: « Être juste un Jedi, ce n’est pas sûr. »

Obi Wan Kenobi devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022 et ne sera que l’un des nombreux Guerres des étoiles montre ses débuts sur la plateforme de streaming Disney +, y compris Rogue One retombées Andor, Ahsoka, Lando, L’acolyte, Rangers de la nouvelle république et Le mauvais lot. Morrison apparaîtra probablement dans la finale de la saison 2 de The Mandalorian, dont la première est prévue le vendredi 18 décembre. Cela nous vient de Kessel Run Transmissions.

