Bob Saget snobé par les Oscars in Memoriam Tribute, Backlash s’ensuit

Les Oscars ont été diffusés sur ABC dimanche soir, et pour le dire légèrement, c’était plutôt intéressant occasion. Alors qu’une altercation particulière sur scène a fait parler tout le monde, une autre source de controverse est née de l’événement basé sur le segment annuel In Memoriam des Oscars. Chaque année, la remise des prix sélectionnera une variété d’artistes de cinéma décédés au cours de l’année écoulée. Cette année, l’Académie a pris le temps de se concentrer davantage sur Betty White et Sidney Poitier, qui méritaient bien sûr tous deux l’attention.

À la fin du segment, cependant, le nom de Bob Saget prenait rapidement de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Bien qu’il soit décédé très peu de temps après White et Poitier, de nombreux fans de feu Full house La star et le comédien bien-aimé ont été stupéfaits de voir que Saget n’a pas été mentionné pendant l’hommage. En plus de passer des décennies à divertir les fans et à s’imposer comme une icône de la comédie, il convient également de noter que Saget était lui-même oscarisé, ayant remporté un Oscar étudiant pour son documentaire de 1977. À travers les yeux d’Adam.

« Annulez les #oscars pour ne pas avoir mentionné Bob Saget dans le Memoriam », déclare un fan.

Un autre fan a déploré : « La seule chose que je dirai à propos des #oscars, c’est qu’ils ont eu trois mois et demi pour ajouter Bob Saget à la section In Memoriam et qu’ils ne l’ont pas fait. Il vous suffit d’insérer l’image dans la chronologie. Ce n’est pas difficile. Je suppose que c’est une chose de plus pour laquelle ils n’ont pas eu le temps cette année.

« Norm Macdonald et Bob Saget n’étaient pas dans le montage de la mort des Oscars. C’est peut-être parce qu’ils n’étaient pas principalement connus comme des » cinéphiles « », théorise un autre fan. « Ou peut-être est-ce parce que, malgré cela, ils ont fait le plus grand film de tous les temps, Sale boulot (1998), et Hollywood ne leur a jamais pardonné. »

C’était une soirée historique aux Oscars





Ce fut une soirée historique aux Oscars. Parmi les plus grands prix décernés au cours de la soirée, citons Ariana DeBose (West Side Story) pour la meilleure actrice dans un second rôle ; Troie Kotsur (CODA) du meilleur acteur dans un second rôle ; Jeanne Campion (Le pouvoir du chien) du meilleur réalisateur ; CODA pour la meilleure image ; et Jessica Chastain (Les yeux de Tammy Faye) de la meilleure actrice principale.

Alors que Will Smith est également entré dans l’histoire d’une manière en remportant son premier Oscar pour Roi Richard, il l’a fait d’une autre manière en devenant le premier lauréat du meilleur acteur à gifler un présentateur de prix sur scène. Bien qu’il y ait eu de nombreux moments mémorables lors d’un spectacle autrement optimiste, ce dont tout le monde parle, c’est la gifle entendue dans le monde entier. Alors que Chris Rock se préparait à présenter un Oscar, il a d’abord fait quelques blagues sur les invités célèbres dans le public, y compris la boutade qu’il attendait avec impatience. GI Jane 2faisant référence à la coiffure courte de Jada Pinkett Smith.

