BoB recrute Sonny Digital pour l’hymne Uptempo « DoGG »

BoB a été un titan du pop-rap au cours des dernières années et, bien qu’il ait certainement traversé des scandales au fil des ans, il a été capable de persévérer tout en poursuivant sa carrière musicale. Toutes les quelques années, l’artiste arrive avec un nouveau projet et il saupoudre même quelques singles en cours de route. Son single le plus récent est un effort appelé « DoGG », qui met en vedette le producteur Sonny Digital sur le crochet.

Ce morceau est exactement ce que vous attendez de BoB car on nous livre un banger pop-rap qui est livré avec une production somptueuse et des voix qui dépassent le rythme. Pendant ce temps, Sonny Digital fait un travail formidable sur le crochet alors qu’il devient discret avec sa livraison. Dans l’ensemble, c’est un effort solide des deux artistes qui vaut bien une écoute.

Paroles de citations:

Hop dans ce fouet comme, score que je plonge [?]

J’ai bien mon poignet, c’est comme ça que je vis bien (Aye)

J’ai l’argent tu sais (tu sais) tu peux aller demander à ta pute (pour de vrai)

J’ai frappé le gaz que woah (Yah) [?] c’est parti (oui)