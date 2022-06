Bob Odenkirk taquine le retour de Walt et Jesse dans les derniers épisodes de Better Call Saul

Bob Odenkirk a taquiné que l’apparition de Bryan Cranston et Aaron Paul dans les derniers épisodes sera plus qu’un caméo en un clin d’œil et vous le manquerez.

Il ne reste que six épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul, et comme il a déjà été annoncé que Walter White et Jesse Pinkman apparaîtront dans la saison 6, les fans savent s’attendre à ce que Bryan Cranston et Aaron Paul se présentent dans les derniers épisodes. Au cours des cinq premières saisons de la série préquelle, divers personnages de Breaking Bad sont apparus à différents titres. Des personnages comme Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) et Gus Fring (Giancarlo Esposito) sont des personnages principaux, tandis que d’autres comme Hank Schraeder (Dean Norris), Lydia Rodarte-Quayle (Laura Fraser) et Gale Boetticher (David Costabile) ont eu des camées plus limités. .

FILM VIDÉO DU JOUR

Mais pas une seule fois Walt et Jesse n’ont traversé le Breaking Bad série préquelle. Il a été annoncé avant la saison 6 que les personnages reviendraient effectivement, mais on ne sait toujours pas quel rôle ils joueront dans les derniers épisodes. Via Metro, acteur de Saul Goodman Bob Odenkerk a depuis taquiné que les fans ne verront pas simplement ces personnages bien-aimés une fois, suggérant apparemment qu’il y aura plusieurs scènes impliquant les prolifiques cuiseurs de méthamphétamine. Comme le dit Odenkirk à propos du moment de « boucle complète »:

« [It was] si bon. Voir Bryan et Aaron jouer Walt et Jesse… Ce n’est pas qu’une seule fois… Et c’était génial. »

Les fans attendent de voir ce qui se passera ensuite lorsque la première mi-saison arrivera le mois prochain. Odenkirk ne peut pas divulguer de spoilers, mais quelle que soit la fin de son histoire, l’acteur a trouvé émouvant de dire adieu au personnage.





« Eh bien, je sais ce qui se passe. Je ne peux pas vous le dire. Si je vous disais où il est aujourd’hui, vous le sauriez… Mais c’est triste de le voir partir. Il est toujours vivant dans mon cœur et je verrai ce qui se passe dans les prochains épisodes. Vous verrez… »

Bob Odenkirk se sent chanceux d’avoir joué Saul Goodman

AMC

Ce rôle a été très spécial pour Bob Odenkirk. En jouant Saul Goodman dans Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul lui a permis de se plonger dans un jeu d’acteur plus dramatique, il apprécie également que le personnage ait constamment apporté un soulagement comique dans cet univers. Cela permet à Odenkirk de tirer le meilleur parti des deux mondes, et c’est un rôle qui rend Saul très différent de tout autre personnage que l’acteur vétéran a décrit. Odenkirk se sent chanceux d’avoir obtenu le rôle et dit qu’il ne « mérite » pas le rôle spécial.

« La variété. La variété de ce personnage. Je peux faire de la pure comédie, puis deux pages plus tard, un drame intense. Tout est mélangé. Il n’y aura jamais une partie qui aura autant de gamme dynamique. J’étais très de la chance. Je ne le méritais pas ! »

Les fans ne seront bien sûr pas d’accord avec cette évaluation, car Odenkirk a été phénoménal avec son interprétation de Saul Goodman. AMC a récemment lancé sa campagne promotionnelle pour qu’Odenkirk soit nominé pour un Emmy pour la dernière saison de la série. Les fans peuvent voir comment l’histoire se termine quand Tu ferais mieux d’appeler Saul revient avec de nouveaux épisodes sur AMC et AMC+ le 11 juillet.