Bob Odenkirk taquine Better Call Saul’s Finale: « J’aime où se termine son voyage »

C’est doux-amer pour les fans qui se dirigent vers la finale de mi-saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Parce que Bob Odenkirk a passé tant d’années à perfectionner le rôle préféré des fans de Saul Goodman dans deux émissions de télévision distinctes, il y a une certaine tristesse que beaucoup ressentent en disant au revoir au personnage. Dans le même temps, les gens attendent depuis des années de voir ce qu’il adviendra finalement de Saul, alias Jimmy McGill, qui vit une vie en cavale sous le pseudonyme de Gene Takavic.

Au début des cinq premières saisons, des scènes flash-forward sur Tu ferais mieux d’appeler Saul fournirait des indices sur la nouvelle vie de Saul en tant que manager de Cinnabon. Il a peut-être évité la loi et toute autre menace potentielle, mais une vie dans la clandestinité a fait des ravages. Nous avons vu pour la dernière fois le personnage se faire reconnaître par un étranger, ce qui a conduit Saul à décider initialement de quitter la ville pour une autre nouvelle identité. À la dernière seconde, il change d’avis et il devient clair que « Gene Takavic » a fini de fuir ses problèmes.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors, qu’est-ce qui vient ensuite? La saison 6 ne s’est pas ouverte avec la traditionnelle « scène Gene », révélant le prochain chapitre de la chronologie actuelle en noir et blanc. C’est probablement parce qu’il est enregistré pour la fin de la saison où les téléspectateurs apprendront le destin ultime de Saul. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais dans une nouvelle interview avec le Los Angeles Times, Odenkirk taquine une excellente télévision qui attend les fans. Cela commence par Jimmy McGill qui décide s’il veut continuer à courir ou laisser Saul Goodman revenir.

« Il revient sur toute sa vie et se demande : ‘Est-ce que je réagis comme mon instinct me le dit, le même instinct qui m’a amené dans un centre commercial à Omaha, à faire des brioches à la cannelle ? Est-ce que je continue à suivre ce instinct? Il est toujours Jimmy McGill. Il est toujours Saul Goodman. Je te le promets. Mais dans sa croissance, il se demande : « Vraiment ? Est-ce que tout cela en vaut la peine ? Et vous voyez à ce moment-là qu’il ne peut plus retenir ça. Il a besoin d’être lui-même. »

L’histoire de Saul Goodman se termine avec Better Call Saul Saison 6





AMC

Bob Odenkirk admet que Saul Goodman est une personne assez « égoïste », mais il voulait également que le personnage apprenne les bonnes leçons de sa vie en s’effondrant et en brûlant après s’être trop impliqué avec Walter White et d’autres criminels dangereux. L’acteur dit qu’il expliquerait aux créateurs de la série Peter Gould et Vince Gilligan que parfois les gens peuvent tirer les leçons appropriées des « défis et traumatismes », et peut-être que McGill pourrait sortir de ses mauvais jours en tant que meilleure personne.





« Vous savez, j’ai eu mon amertume et mes frustrations, mais chaque fois que je vois cela en jeu, en particulier dans un choix que je vais faire, je dis: » C’est du taureau -. Ce n’est pas une façon d’avancer. Et avec Saul, j’ai toujours dit à Peter et Vince que parfois les gens apprennent les bonnes leçons et non la leçon la plus égoïste et pleine de ressentiment d’une mauvaise chose qui leur est arrivée. Elles deviennent plus grandes et plus gracieuses et non plus petites et broyées. »

Odenkirk peut révéler exactement ce qui se passe, bien sûr, mais il ne veut pas que les fans lisent trop dans son interview et supposent qu’il dit que Saul Goodman aura une fin heureuse pour toujours. Peut-être que le personnage accepte ses choix de vie et accepte les erreurs qu’il a commises, même si les choses ne s’améliorent pas vraiment pour lui à partir de là. Dans tous les cas, Odenkirk promet une fin satisfaisante et il semble que les fans apprécieront autant que lui la fin de l’histoire.

« Ce n’est pas un spoiler, ce que je dis ici », ajoute Odenkirk. « C’est bizarre, parce que j’ai l’impression que je dis que Saul devient cette personne au grand cœur, généreuse et attentionnée. Je ne peux pas vous dire où il finit, mais ce n’est pas comme s’il avait une révélation d’humanité. Je pense qu’il arrive à… Je pense que j’ai dit tout ce que je pouvais dire. Mais j’aime où son voyage se termine. Et je pense que vous l’aimerez aussi.

La finale de mi-saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul sera présenté en première sur AMC et AMC+ le 23 mai.





Les studios du XXe siècle relancent la Ligue des gentlemen extraordinaires

Lire la suite