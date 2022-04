Bob Odenkirk sera honoré avec l’étoile du Hollywood Walk of Fame ce mois-ci

C’est un grand mois pour l’acteur et écrivain accompli Bob Odenkirk. Le 18 avril, sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul sera présenté en première, l’aboutissement de jouer l’avocat titulaire avec une performance acclamée pendant plus d’une décennie dans deux émissions différentes. Ce même jour, Odenkirk sera également honoré avec sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame, placée de manière appropriée juste à côté de celle de son Breaking Bad co-vedette, Bryan Cranston.

Pour son rôle de Jimmy McGill (alias Saul Goodman, alias Kevin Costner, alias Gene Takavic), Odenkirk a été nominé 13 fois pour un Emmy. Auparavant lauréat des Emmy Awards pour son travail de comédien, l’acteur est également connu pour avoir écrit pour Saturday Night live et co-vedette avec David Cross sur Mr. Show avec Bob et David. Bien qu’Odenkirk ait supposé qu’il resterait toujours dans la comédie, il a obtenu le rôle d’une vie dans une série connue pour son drame lorsque l’offre de jouer un avocat smarmy dans Breaking Bad est arrivée. En parlant d’Odenkirk obtenant son étoile sur le Walk of Fame à côté de la sienne, voici ce que Cranston a dit à Variety :

« Essentiellement, c’est pour partager le loyer et les frais de nettoyage, et j’espère que c’est un bon colocataire parce que nous allons avoir des problèmes s’il ne tient pas son bout du trottoir. »

Odenkirk a également déclaré à Variety à quel point il aimait jouer Saul Goodman, en mettant vraiment en valeur le rôle, surtout à la fin. Odenkirk est heureux de poursuivre d’autres projets avec ce rôle derrière lui, mais il précise toujours qu’il ne « fuyait » pas le personnage, ayant toujours une appréciation affectueuse de la façon dont jouer Jimmy McGill lui a permis de se plonger tout aussi profondément dans le drame. comme comédie, tous comme la même personne (qui a souvent fait semblant d’être d’autres personnes).

« Je ne fuis pas le gars. Je pense que parfois les gens font ça. Je pense que l’une des raisons pour lesquelles je ne le fuis pas est la façon dont il a été scénarisé par Vince Gilligan, Peter Gould et tous les scénaristes. Je dois faire une comédie sur une page et quatre pages plus tard, faire le drame le plus sérieux écrit. C’était un excellent mélange avec une dynamique incroyable, il est donc difficile d’imaginer qu’une autre partie soit aussi vaste. »

Bob Odenkirk est heureux de la fin de l’histoire de Saul Goodman





Tout au long de six saisons, nous avons vu beaucoup de croissance de caractère pour Jimmy McGill, suite à son ascension d’avocat débutant au notoire Saul Goodman, avocat personnel du plus tristement célèbre pivot de la méthamphétamine du pays. Cela a permis à Odenkirk de s’attacher facilement au personnage, et l’acteur a le sentiment que cela se termine finalement par une conclusion satisfaisante de l’histoire globale de Saul.

« Parce qu’il a grandi, cela a rendu plus facile de le jouer au fil du temps. Je pense que si vous m’aviez demandé dans la troisième ou la quatrième saison, j’aurais dit: « Ouais, j’ai hâte de dépasser ce gars. » Mais il a eu cet arc de croissance, surtout vers la fin. Il se faufile dans un autre endroit qui est, je pense, un peu plus mature, même si c’est tragique.

La dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul premières le 18 avril sur AMC. Odenkirk sera honoré avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame ce jour-là également à 11 h 30 HNP au 1725 Vine St.





