Bob Odenkirk se remet au travail sur Better Call Saul après avoir subi une crise cardiaque

Bob Odenkirk a repris le travail à Tu ferais mieux d’appeler Saul après avoir subi une petite crise cardiaque sur le revers en juillet. Le 7 août, onze jours après l’incident, Odenkirk avait informé ses fans en annonçant qu’il « allait bien » et qu’il serait de retour bientôt. En tweetant une nouvelle photo de lui dans le fauteuil de maquillage sur le plateau mercredi, l’acteur a révélé qu’il était maintenant officiellement de retour au travail sur la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul.

De retour au travail sur Better Call Saul ! Tellement heureux d’être ici et de vivre cette vie spécifique entouré de si bonnes personnes. Au fait, c’est la pro du maquillage Cheri Montesanto qui ne me rend pas moche pour le tournage ! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp – M. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) 8 septembre 2021

Dans le tweet, Bob Odenkirk écrit : « Retour au travail sur Tu ferais mieux d’appeler Saul! Tellement heureux d’être ici et de vivre cette vie spécifique entouré de si bonnes personnes. D’ailleurs, c’est la pro du maquillage Cheri Montesanto qui ne me rend pas moche pour le tournage ! »

Cette photo nous donne également un premier aperçu du retour d’Odenkirk en tant que Jimmy « Saul Goodman » McGill dans Tu ferais mieux d’appeler Saul saison 6, complétée par la coiffure au peigne signature du personnage. C’est excitant de voir notre premier aperçu de Jimmy dans les nouveaux épisodes, mais c’est aussi doux-amer de savoir que ce sera son dernier hourra. La dernière saison mettra fin au personnage, à la fois en achevant sa transition vers le Saul Goodman que nous connaissons depuis Breaking Bad, et en nous faisant savoir ce qui se passe avec le manager de Cinnabon « Gene Takavic » dans la chronologie actuelle.

Odenkirk a toujours été nominé pour l’Emmy Award de l’acteur principal exceptionnel pour son travail dans la série, et bien qu’il n’ait pas encore remporté de victoire pour son jeu d’acteur, il ne fait aucun doute qu’il le mérite vraiment. Après une série à succès comme Breaking Bad censé Tu ferais mieux d’appeler Saul allait être une bataille difficile pour trouver le succès, mais la série dérivée de la préquelle est devenue un succès acclamé. Cela est dû en partie à l’incroyable casting avec Odenkirk en tête.

Vince Gilligan et Peter Gould ont créé Tu ferais mieux d’appeler Saul. Avec Odenkirk dans le rôle de Saul Goodman, la série ramène de nombreux favoris des fans de Breaking Bad, dont Jonathan Banks dans le rôle de Mike Ehrmantraut, Giancarlo Esposito dans celui de Gus Fring, Lavell Crawford dans celui de Huell Babineaux et Mark Margolis dans celui d’Hector Salamanca. Rhea Seehorn en tant que Kim Wexler, Patrick Fabian en tant que Howard Hamlin, Tony Dalton en tant que Lalo Salamanca et Michael Mando en tant que Nacho Varga figurent également dans la série dans de nouveaux rôles.

La série est également connue pour avoir fait appel à d’autres personnages classiques pour des apparitions spéciales. Au cours de la dernière saison, Dean Norris et Steven Michael Quezada sont respectivement apparus sous le nom de Hank Schrader et de son partenaire DEA Steven Gomez. Bryan Cranston et Aaron Paul n’ont pas encore participé à l’émission, mais il semble plus probable qu’improbable que les deux seront d’une manière ou d’une autre pris en compte dans la dernière saison.

Tu ferais mieux d’appeler Saul n’a pas de date de sortie définie pour le moment, mais il devrait arriver au premier trimestre de 2022. On ne sait pas dans quelle mesure l’absence d’Odenkirk a affecté la production, mais les acteurs et l’équipe ont travaillé autour de cela en filmant les scènes qui ne l’implique pas. La nouvelle de son retour sur le plateau nous vient tout droit de Bob Odenkirk sur Twitter.

