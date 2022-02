Bob Odenkirk révèle un coup du destin « chanceux » qui lui a permis de survivre à une crise cardiaque sur le plateau

Odenkirk, 59 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital du Nouveau-Mexique en juillet 2021, disant plus tard aux fans qu’il avait subi une « petite crise cardiaque » et qu’il allait heureusement « très bien » et qu’il serait « bientôt de retour ».

Dans une nouvelle interview, Odenkirk a révélé ce qui s’est passé le jour où il a eu la crise cardiaque, admettant que c’était « chanceux » qu’il ait décidé de ne pas retourner dans sa caravane.

L’acteur est surtout connu pour son rôle principal dans Better Call Saul. Crédit : Alamy

S’adressant au New York Times, il a expliqué: «Je savais depuis 2018 que j’avais cette accumulation de plaque dans mon cœur.

« Je suis allé voir deux cardiologues à Cedars-Sinai, et j’ai eu un colorant et une IRM et tout ça, et les médecins n’étaient pas d’accord. »

Tout allait bien jusqu’à ce que « l’un de ces morceaux de plaque se brise » sur le plateau avec les co-stars Rhea Seehorn et Patrick Fabian.

Odenkirk a poursuivi : « Nous étions en train de tourner une scène – nous avions tourné toute la journée, et heureusement, je ne suis pas retourné dans ma caravane.

«Je suis allé jouer au match des Cubs et faire du vélo d’entraînement, et je suis juste tombé. Rhea a dit que j’avais commencé à virer au bleu-gris tout de suite.

Après que les cris de Seehorn et Fabian aient alerté les autres, un défibrillateur automatisé n’a pas réussi à ramener le pouls d’Odenkirk – jusqu’à la troisième tentative.

Bob Odenkirk avec Rhea Seehorn. Crédit : AMC

La superviseure de la sécurité sanitaire de l’émission, Rosa Estrada, est arrivée avec la réalisatrice adjointe Angie Meyer, administrant la RCR et le connectant à un défibrillateur automatisé.

Cela l’a zappé une fois, puis une autre, produisant un pouls irrégulier qui a rapidement disparu », selon le New York Times.

« La troisième fois », a déclaré Odenkirk, « cela m’a permis de retrouver ce rythme. »

Il a été emmené à l’hôpital presbytérien d’Albuquerque en ambulance, et le lendemain matin, des médecins ont « percé » son poignet et « fait exploser de petits ballons et assommé cette plaque et laissé des stents à deux endroits ».

Odenkirk a déclaré qu’il n’avait aucun souvenir de ce qui s’était passé, ayant dû concocter la série d’événements de Seehorn et des autres qui ont aidé à lui sauver la vie.