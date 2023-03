Bob Odenkirk révèle comment il a été choisi pour jouer Saul Goodman dans Breaking Bad

Il est indéniable à ce stade que Bob Odenkerk était le choix de casting parfait pour jouer Saul Goodman, l’avocat complice de Breaking Bad qui est l’avocat personnel des fabricants de méthamphétamine Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul). Lorsque le personnage a été introduit pour la première fois dans la deuxième saison de Breaking Bad, il est instantanément devenu un succès auprès des téléspectateurs, ce qui a amené l’auteur de la série à le garder pour le reste de la série. Il continuerait à avoir sa propre série dérivée dans Tu ferais mieux d’appeler Saulqui s’est terminé après six saisons l’an dernier.





Dans une nouvelle vidéo mise en ligne par WIRED, Odenkirk répond à certaines des questions les plus brûlantes d’Internet sur lui et sa carrière. La question de son casting dans Breaking Bad est venu, à quel point Odenkirk a divulgué l’histoire derrière la façon dont il est venu rejoindre la série à succès AMC. Il dit que cela revient essentiellement à avoir Gilligan et Breaking Bad l’écrivain Peter Gould le reconnaissant comme parfait pour le rôle basé sur son travail sur la série de sketchs comiques M. Show avec Bob et David. Alors qu’Odenkirk admet qu’il a d’abord remis en question le casting, il note à quel point Gilligan est quelqu’un qui sait toujours ce qu’il fait.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Vince Gilligan et Peter Gould, qui ont écrit le personnage de Saul Goodman dans le premier scénario dans lequel il était dans Breaking Bad, étaient tous deux fans de Mr. Show, et tous les deux pensaient que j’étais le gars pour jouer le rôle. Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi. Vince Gilligan est le gars le plus intelligent de la pièce. Mais, il fait semblant de ne pas l’être. Il a cette performance qu’il fait. On pourrait l’appeler le gars « ah, merde ». Il sait secrètement qu’il travaille vraiment, vraiment. dur, et il est aussi intelligent que la merde. Donc, il écoute les gens, très, très poliment. Il n’est jamais, jamais impoli. Et puis il fait ce qu’il va faire, et c’est la bonne chose à chaque putain de fois.





Les problèmes de planification de Bob Odenkirk ont ​​​​créé Mike Ehrmantraut

AMC

d’Odenkirk Tu ferais mieux d’appeler Saul La co-star Rhea Seehorn a récemment expliqué qu’il y avait un conflit d’horaire lorsqu’il a rejoint la série, ce qui a créé le besoin d’écrire un nouveau personnage. Ce personnage s’est avéré être Mike Ehrmantraut, joué par Jonathan Banks. Odenkirk a également parlé de cette histoire dans la nouvelle interview de WIRED, confirmant les problèmes d’horaire et notant à quel point il est très reconnaissant d’avoir eu cette place. Comment j’ai rencontré votre mèresachez que cela a abouti à tout le travail qu’il a fait avec Banks sur les deux émissions de télévision.

« Les quatre derniers épisodes de la deuxième saison… Je n’étais que dans trois d’entre eux, parce que je devais faire How I Met Your Mother, et parce que je devais faire How I Met Your Mother, ils ont dû inventer un autre personnage pour Et ils ont inventé Mike Ehrmantraut. Donc, Dieu merci, j’étais sur How I Met Your Mother, parce qu’ils pouvaient inventer Mike, et ensuite moi et Jon Banks pourrions faire Better Call Saul.

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous.