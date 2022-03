Bob Odenkirk révèle à quel point il a failli mourir après un incident cardiaque

Bob Odenkirk s’est exprimé pour la première fois sur la crise cardiaque qu’il a subie sur le tournage de Tu ferais mieux d’appeler Saul l’année dernière.

Dans une interview sur Le spectacle d’Howard Stern lundi 28 février, l’acteur et comédien vétéran a crédité la RCR, un défibrillateur et l’entraînement physique intense qu’il a fait pour le film Personne comme des facteurs qui lui ont sauvé la vie après avoir subi un « incident cardiaque » lors du tournage de la sixième et dernière saison du drame à succès de Netflix en juillet dernier.

Odenkirk, 59 ans, a déclaré que quelqu’un sur le plateau s’est immédiatement précipité à son aide et a commencé à lui pratiquer la RCR lorsqu’il a subi l’urgence médicale pour la première fois, une action qui, selon l’acteur, « m’a sauvé la vie ».

L’agent de santé de la série a ensuite couru vers sa voiture et a saisi un défibrillateur, qui a été utilisé trois fois sur l’acteur avant qu’il ne puisse être réanimé avec succès, a déclaré Odenkirk à Stern.

Il a déclaré: « Après environ 12 minutes de RCR, [health officer] Rosa a couru vers sa voiture pour prendre un défibrillateur parce que nous n’en avions pas sur le plateau.

Bob Odenkerk. Crédit : YouTube

« Il a fallu trois tentatives pour me mettre à un rythme, ce qui est en fait beaucoup, Howard.

« Quand le défibrillateur ne fonctionne pas une fois, ce n’est pas bon. Quand il ne fonctionne pas la deuxième fois, c’est un peu comme – oubliez ça.

« Mais ensuite ils l’ont soulevé une troisième fois, et ça m’a remis un rythme. »

Odenkirk a ensuite expliqué à Stern comment il avait subi une intervention chirurgicale d’urgence le lendemain de la crise cardiaque, au cours de laquelle les médecins avaient réussi à éliminer la plaque accumulée de la partie antérieure de son cœur gauche.

Crédit : Alamy

Après une brève période de convalescence, Odenkirk a alors pu se remettre au travail sur son émission et recommencer le tournage début septembre.

Mais en plus des excellents soins médicaux qu’il a reçus, Odenkirk cite également le régime de remise en forme qu’il a suivi pour son rôle dans le film d’action Personne comme étant un facteur clé pour l’aider à s’en sortir.

Il a dit: « Parce que j’étais en forme, vous élargissez en quelque sorte d’autres veines autour de votre cœur, si vous vous entraînez beaucoup.

« Et on m’a dit que plus de sang pouvait aller dans mon cœur pendant la RCR parce que ces veines étaient juste un peu plus grosses à cause de beaucoup d’entraînement. »

Crédit : AMC

« Donc, des choses chanceuses se sont produites – je m’étais entraîné et j’ai fait ce film, ce qui signifiait que j’étais en forme, mais surtout j’étais près de mes co-stars Rhea Seehorn et Patrick Fabian qui se sont précipités à mes côtés.

« Rhea m’a tenu la tête et Patrick m’a attrapé la main et ils ne faisaient que crier et hurler. Il a fallu quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour que quelqu’un marche là-bas et voie ce qui se passait, puis tout le monde s’est mis en marche. »