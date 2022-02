Bob Odenkirk, la star de Better Call Saul, taquine une finale de la série « Pretty Great »

Tu ferais mieux d’appeler Saul termine la production de ses dernières saisons, mettant fin à l’histoire de Jimmy McGill, alias Saul Goodman, alias Gene Takavic. Introduit à l’origine par l’acteur Bob Odenkirk dans Breaking BadSaul était un personnage tellement divertissant qu’il était clair pour les créateurs de la série qu’il avait besoin de sa propre série dérivée. Tu ferais mieux d’appeler Saul s’est avéré être un succès critique à part entière et les fans sont très enthousiastes à l’approche de la dernière saison pour voir comment tout cela se termine.

Parlant de l’émission avec Variety, Odenkirk a abordé la fin de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il ne peut évidemment pas divulguer de points d’intrigue spécifiques, mais Odenkirk a taquiné la fin de la série. L’acteur a noté que la finale de la série est « un chemin difficile à parcourir, pour terminer la série ». Il a également suggéré que la finale n’est pas tout à fait le bain de sang vu à la fin de Breaking Bad, mais qu’il met un fort développement sur le développement du personnage. Odenkirk dit que c’est une finale « assez géniale » et il est content de la façon dont cela s’est passé.

Pendant le tournage de la dernière saison, Bob Odenkirk s’est effondré sur le plateau et a été transporté d’urgence dans un hôpital local. Il a été révélé plus tard qu’il avait subi une crise cardiaque. Après avoir pris le temps nécessaire pour récupérer, Odenkirk est retourné au travail pour filmer plus d’épisodes de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il revient maintenant sur cette journée avec de nouveaux détails sur cette horrible expérience.

« Nous tournions une scène, nous avions tourné toute la journée, et heureusement, je ne suis pas retourné dans ma caravane. Je suis allé jouer au jeu des Cubs et faire du vélo d’entraînement. [at a space where he and his co-stars regularly spent downtime], et je viens de descendre. Rhéa [Seehorn] dit que j’ai commencé à virer au bleu-gris tout de suite.