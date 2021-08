Bob Odenkirk informe les fans de sa santé : je vais très bien

Bob Odenkirk apprécie tout l’amour qu’il a reçu au cours de la semaine dernière, même si cela lui donne l’impression de vivre sa propre version de C’est une vie magnifique. La semaine dernière, Odenkirk a eu des problèmes de santé lorsqu’il s’est effondré et est tombé dans l’inconscience sur le tournage de Better Call Saul. Comme les mises à jour sur sa santé n’étaient pas immédiates, la nouvelle avait mis Internet dans une frénésie, les fans du monde entier craignant le pire.

Heureusement, Bob Odenkirk ça va aller. L’acteur a depuis révélé qu’il a subi une petite crise cardiaque mais qu’il est maintenant en voie de guérison. S’adressant à Twitter, Odenkirk a fourni une autre mise à jour pour faire savoir à ses abonnés qu’il va beaucoup mieux. Il a également partagé ses réflexions sur tant de personnes insistant sur le fait que le monde a besoin de Bob Odenkirk, ce qui lui rappelle C’est une vie magnifique, le film classique sur un homme dont l’ange gardien lui montre à quel point il a positivement affecté la vie des autres.

« Je vais très bien », a déclaré Odenkirk. « J’ai eu ma propre semaine ‘C’est une vie merveilleuse’ de gens qui insistent pour que le monde soit un peu meilleur. Wow ! Merci, j’aime tout le monde en ce moment mais gardons les attentes raisonnables ! »

Je vais très bien. J’ai eu ma propre semaine « C’est une vie merveilleuse » de gens qui insistent pour que je rends le monde un peu meilleur. Wow! Merci, j’aime tout le monde en ce moment mais gardons les attentes raisonnables ! – M. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) 7 août 2021

AMC, le réseau derrière Tu ferais mieux d’appeler Saul, a également récemment offert son soutien à Odenkirk. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de la société avec les analystes de Wall Street, le PDG Josh Sapan a décrit Odenkirk comme « quelqu’un de très proche de nous et de notre société ». Il a également expliqué que les employés d’AMC Networks « ont eu la chance de connaître et de travailler avec Bob depuis très longtemps ».

« Il est presque impossible de passer du temps avec Bob sans développer une grande appréciation pour ses talents et son esprit et qui il est en tant que personne. Nous sommes si heureux qu’il soit en voie de guérison et nous voulions juste faire une pause et lui souhaiter le meilleur pour son rétablissement. , qui est maintenant en cours », a ajouté Sapan.

Le plan pour le moment semble être qu’Odenkirk prenne autant de temps que nécessaire pour revenir à 100%. On ne sait pas comment l’incident affectera la production de la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. AMC n’a pas encore annoncé de date de première officielle pour les derniers épisodes, mais il devrait arriver au début de 2022. La performance d’Odenkirk en particulier sur la série comme criminel l’avocat Saul Goodman a reçu de nombreux éloges, ce qui lui a valu plusieurs nominations pour un Emmy.

Odenkirk a également mis ses limites physiques à l’épreuve en tant que star du thriller d’action de cette année Personne. Écrit par John Wick créateur Derek Kolstad, le film met en vedette Odenkirk dans le rôle principal d’un homme recourant à une violence extrême pour protéger sa famille d’un seigneur de la drogue vengeur. Personne a été un succès auprès des critiques et au box-office, et Kolstad aurait travaillé le mois dernier sur le script d’une suite.

Toujours capable de fournir une performance exceptionnelle à l’écran et tout aussi merveilleuse dans les coulisses, le monde est certainement beaucoup mieux avec Odenkirk ici avec nous. Bonne chance à Odenkirk pour son rétablissement continu. Cette nouvelle nous vient de Bob Odenkirk sur Twitter.

Sujets : Mieux vaut appeler Saul