Bob Odenkirk fait l’éloge de Peter Diseth, co-star de Better Call Saul, après la finale de la série

Six saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul a culminé avec une finale de série qui a vu Saul Goodman (Bob Odenkerk) enfin face à la musique pour les nombreux crimes qu’il a commis dans le Breaking Bad univers aux côtés de Walter White (Bryan Cranston). Après avoir été reconnu et arrêté, Jimmy « Saul » McGill devait se rendre au tribunal pour répondre des graves accusations portées contre lui. L’une des premières personnes qu’il a appelées était l’ancien procureur Bill Oakley (Pierre Diseth), qui avait depuis changé de camp et était maintenant avocat de la défense dans la ville d’Albuquerque.

Ramener Bill pour la finale de la série était une belle touche pour les fans, car le personnage et Jimmy avaient partagé tant de scènes mémorables dans la salle d’audience au cours des saisons précédentes. Odenkirk lui-même était également heureux de voir le retour de Bill et a salué le travail de l’acteur avec un message sur Twitter. Après Diseth a tweeté une image de la Tu ferais mieux d’appeler Saul famille tous ensemble, Odenkirk a répondu avec un message de soutien à Diseth.

Odenkirk a tweeté : « Peter ! VOUS L’AVEZ TUÉ dans la finale ! Tout le monde, voici notre bon coéquipier Peter Diseth – DA Oakley, et le pauvre gars a dû essayer de représenter Saul Goodman. Tâche impossible.

« Un rêve devenu réalité », a déclaré Diseth dans un tweet de suivi. « Et c’était un bon rêve ! Pas un de ces bizarres dont je ne dirai jamais un mot ! Merci ! »

Un autre tweet adressé à Odenkirk a également noté : « BOB ! Si vous n’aviez pas chuchoté à l’oreille de Peter G (j’aime imaginer que c’était un chuchotement) dans la première saison, je n’aurais jamais été assis à côté de vous à la fin . Je ne peux pas vous remercier assez pour ce que vous m’avez donné. Je n’essaierai donc même pas. Je dirai simplement : [heart emoji] »

Bill Oakley était un ancien rival devenu représentant légal de Saul Goodman

Bill Oakley de Peter Diseth était apparu dans toutes les saisons précédentes de Tu ferais mieux d’appeler Saul et a été l’un de ses joueurs de soutien les plus mémorables. Il a souvent poursuivi les accusés que Jimmy McGill défendait, bien qu’il ait été assez facilement influencé pour obtenir des informations et des accords avec des fast-foods et des distributeurs automatiques de collations. Alors que Bill change de camp après que Jimmy ait quitté la ville, on pourrait en déduire qu’il a été impressionné par ce que Jimmy avait fait dans la région en tant que Saul Goodman et a vu une ouverture pour un éminent avocat de la défense dans la ville après la disparition de Saul.

Diseth apparaît également comme le personnage de Bill Oakley dans le Avidité américaine : James McGill vidéo parodique qui a été publiée en promotion de la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Dans la vidéo, que vous pouvez regarder en entier ci-dessous, Bill parle de Jimmy McGill et de sa relation avec Chuck (Michael McKean). Cela peut maintenant rappeler aux fans le moment où Jimmy a décidé de ruiner la carrière juridique de Chuck, comme lorsque Bill a dit à Jimmy que ce n’était pas un crime, Jimmy a répondu de façon mémorable : « Oui, ça l’était. » Ce fut l’un des nombreux moments émouvants à voir dans la finale de Better Call Saul.