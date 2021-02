Bob Odenkirk et Christopher Lloyd prennent des noms dans la bande-annonce du Super Bowl

Bob Odenkirk devient mortel dans le Big Game Spot pour Personne, le film d’action brutal mettant en vedette le Tu ferais mieux d’appeler Saul star dans un rôle qui rendrait John Wick fier. Le film devrait sortir en salles le 2 avril et Universal Pictures a publié une bande-annonce pour Personne de retour en décembre. D’Odenkirk faisant exploser des voyous aux côtés de Christopher Lloyd à servir des lasagnes à sa famille comme si de rien n’était, le nouveau Big Game Spot a beaucoup à déballer pour les fans en 30 secondes.

Même s’il a joué de manière experte criminel l’avocat Saul Goodman dans le Breaking Bad univers, Personne Caractéristiques Bob Odenkirk dans ce qui est certainement son rôle le plus violent à ce jour. Dans le film, il joue Hutch Mansell, un père et un mari sous-estimé et négligé, prenant les indignités de la vie sur le menton et ne repoussant jamais. Un «personne», faute d’un meilleur mot.

Une connexion officielle pour Personne dit: « Quand deux voleurs pénètrent dans sa maison de banlieue une nuit, Hutch (Odenkirk) refuse de se défendre ou de défendre sa famille, dans l’espoir d’empêcher de graves violences. Son fils adolescent, Blake (Gage Munroe, La cabane), est déçu par lui et sa femme, Becca (Connie Nielsen, Wonder Woman), ne semble s’éloigner que plus.

Les séquelles de l’incident correspondent à la longue rage de Hutch, déclenchant des instincts dormants et le propulsant sur un chemin brutal qui fera surface de sombres secrets et de compétences mortelles. Dans un barrage de poings, de coups de feu et de crissement de pneus, Hutch doit sauver sa famille d’un adversaire dangereux (célèbre acteur russe Alexey Serebryakov, d’Amazon McMafia) -et assurez-vous qu’il ne sera plus jamais sous-estimé en tant que personne. «

Avec les membres de la distribution susmentionnés, le film met également en vedette RZA (gangster américain) en tant que frère de Hutch, Harry et Christopher Lloyd (Retour vers le futur) comme leur père, Harry Sr. Ilya Naishuller dirige Personne en utilisant un scénario de Derek Kolstad. Odenkirk produit aux côtés de McCormick, David Leitch, Braden Aftergood et Marc Provissiero. Kolstad, Marc S. Fischer et Tobey Maguire sont les producteurs exécutifs.

Basé sur sa performance impressionnante en tant que Jimmy « Saul Goodman » McGill sur le Breaking Bad série prequel Tu ferais mieux d’appeler Saul, Le nom d’Odenkirk a beaucoup été dans les médias ces derniers temps. Il est en lice pour les prix du meilleur acteur aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards pour le rôle. Avec le reste de la distribution, il est également en lice pour le SAG Award for Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series.

Après Personne premières, les fans d’Odenkirk peuvent le regarder donner à Saul Goodman un bon départ lors de la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Odenkirk devrait commencer le tournage de son dernier passage en tant que personnage en mars, tant qu’il n’y aura plus de retard de production. AMC n’a pas encore fixé de date de sortie, mais les fans espèrent que le drame acclamé reviendra plus tard cette année. Si cela n’arrive pas, au moins nous aurons Personne pour l’instant.

Personne devrait sortir en salles le 2 avril 2021. Le nouveau Big Game super Bowl Spot nous vient grâce à Universal Pictures.

